Croacia-Portugal: Qué pasó en esos caóticos minutos finales

Renato Veiga (centro), de Portugal, cae junto a Josip Stanisic, de Croacia, en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, disputado en Toronto el jueves 3 de julio de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Portugal avanzó a los octavos de final tras imponerse 2-1 a Croacia en el Toronto Stadium el jueves.

Eso ni siquiera empieza a contar la historia de un choque más dramático, que osciló sin descanso de un lado a otro y terminó de la manera más cruel para Croacia. El gol del empate que habría enviado el partido al alargue y que fue marcado por Josko Gvardiol a los 13 minutos del tiempo añadido, fue anulado por fuera de juego tras la revisión del video.

La leyenda croata Luka Modrić, de 40 años y probablemente jugando por última vez en un Mundial, se veía desolado al sonar el pitazo final.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, vive para pelear un día más y no pudo ocultar su alivio cuando, apenas unos instantes antes, se había quedado impotente junto a la banda, angustiado, convencido de que Portugal lo había echado a perder.

El primer gol en el tiempo añadido

Tras 90 minutos de juego, el tablero electrónico señaló 10 minutos de descuento, y en ese momento era difícil imaginar cuánta tensión se concentraría en los minutos siguientes.

A los 94, Rafael Leao envió un centro con efecto y el suplente Gonçalo Ramos se elevó más que todos para conectarlo, rematando de cabeza con potencia más allá de la estirada del arquero croata.

Se desataron celebraciones enloquecidas de los jugadores de Portugal. Ahora sólo tenían que aguantar los últimos minutos y avanzar a la siguiente ronda.

Croacia responde

Cuando el reloj llegó a los 103 minutos, Croacia sabía que se le acababa el tiempo.

Desde la banda izquierda, Ivan Perisic metió un centro cerrado con la derecha al área.

Igor Mantanovic rozó imperceptiblemente el balón con la cabeza —y esto resultó crucial— para prolongar la jugada. La pelota rebotó en el muslo de Mario Palasic y rodó frente a la portería.

Gvardiol se lanzó y mandó el balón con violencia al fondo de la red.

Ahora llegó el turno de que los jugadores y aficionados croatas enloquecieron. Cristiano, mientras tanto, negó con la cabeza, incrédulo.

Pero esperen...

Mientras continuaban las celebraciones, las repeticiones mostraron que Palasic estaba en posición adelantada cuando le llegó el balón. Sin embargo, en el trayecto, la pelota golpeó al defensor portugués Renato Veiga, lo que abrió la posibilidad de que no hubiera fuera de juego porque un jugador de Portugal fue el último en tocarla.

El VAR inició rápidamente la revisión de las imágenes. Las esperanzas de Croacia quedaron en manos de los asistentes de video.

El cuerpo técnico de Portugal, por su parte, había visto las repeticiones desde la banda y estaba convencido de que es fuera de juego.

La pregunta clave era si Mantanovic realmente tocó el balón antes de que golpeara a Veiga.

Esto se debía a que Palasic estaba parado en posición adelantada cuando un jugador de Croacia jugó por última vez el balón hacia delante.

Los sensores dentro del balón del Mundial pueden detectar el más mínimo contacto, y a Eskås se le indicó que fuera al monitor junto a la banda, donde confirmó el toque de Mantanovic.

“El jugador croata número 20 tocó el balón... decisión final: fuera de juego”, anunció por el sistema de altavoces del estadio.

Los jugadores de Portugal celebraron como si hubieran marcado un gol. Había lágrimas en los ojos de los futbolistas croatas. Perisic cayó de rodillas. Modrić levantó las manos.

Enfurecidos, aficionados croatas lanzaron botellas al campo, lo que retrasó la reanudación un par de minutos.

Lo que había pasado hasta ese momento...

No había nada que separara a los equipos tras una primera parte que no terminó de encenderse, pero todo cambió después del descanso, cuando Perisic puso a Croacia por delante a los 53.

Leao estuvo cerca de empatar para Portugal mediante un disparo lejano con efecto que se estrelló en el travesaño. Cristiano creyó haber marcado por primera vez en un partido de eliminación directa de un Mundial, pero su gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico.

Las decisiones apretadas se convertirían en un tema recurrente del encuentro.

Portugal hace muchos cambios. Cristiano se queda

El entrenador de Portugal, Roberto Martinez, realizó cuatro sustituciones de golpe en un intento por cambiar el partido. En una decisión crucial, mantuvo a Cristiano en el campo pese a las dificultades del veterano delantero para gravitar.

En un tiro de esquina de Portugal, el corpulento defensor Veiga cayó al suelo tras el forcejeo con Nikola Vlasic y se sancionó penal. Cristiano se dispuso a cobrar y remató por el centro de la portería para empatar el partido y, por fin, marcar en una ronda de eliminación directa del Mundial.

Atajadas heroicas de Diogo Costa

Croacia, que llegó a la final y a las semifinales en los dos últimos Mundiales, generó una serie de ocasiones. El arquero portugués Diogo Costa bloqueó un disparo lejano de Matteo Kovacic y luego detuvo otro intento del mismo jugador.

Se estiró después para lograr una atajada ante un tiro a quemarropa de Igor Matanovic.

Petar Sucic sí venció a Costa, pero sus celebraciones se vieron interrumpidas por la bandera de fuera de juego.

A los 81, Portugal hizo otro cambio, retirando a Ronaldo en lo que podía ser su última aparición en un Mundial.

En algún momento después de salir del partido, Cristiano se puso una camiseta de Diogo Jota, el excompañero que murió en un accidente automovilístico exactamente hace un año. Él y sus compañeros se empaparon de la emoción del triunfo y recordaron a su querido amigo.

Mientras tanto, el entrenador croata Zlatko Dalić se quedó preguntándose qué pudo haber sido, y tuvo palabras duras para las reglas y decisiones de la repetición en video.

“Todas estas decisiones le quitan la alegría al fútbol. No digo que el VAR no pueda ayudar a veces, pero mata la emoción del partido. Mata todo lo que llevas dentro. Mata lo que estás viviendo en el momento. El fútbol debería ser justo. Hemos ido demasiado lejos con el VAR”.

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FUENTE: AP