Cristopher Sánchez acaricia el récord de Hershiser en MLB: 44 2/3 innings sin permitir carreras

Cristopher Sánchez de los Filis de Filadelfia tras sacar el últim out del séptimo inning ante los Padres de San Diego, el miércoles 27 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

El bateador designado de los Piratas le dijo a Sánchez que le conectaría un jonrón.

En cambio, Sánchez lo ponchó — cuatro veces. El as de los Filis registró 13 ponches en total en la victoria por blanqueada del 16 de mayo.

“No fue una muy buena idea hacerlo enojar”, comentó entre risas el receptor de los Filis J.T. Realmuto.

Con un repetorio de élite de sinker-slider-cambio que lo ha convertido en uno de los mejores lanzadores del béisbol, Sánchez dominó a prácticamente cada bateador en un sensacional mayo sin permitir carreras.

Sánchez terminó 4-0 y ponchó a 45 — con apenas tres bases por bolas — en 39 entradas en mayo y, de paso, rompió un récord de la franquicia que tenía 115 años. Sánchez ha lanzado 44 innings y dos tercios consecutivos sin permitir carreras de cara a la apertura del miércoles contra San Diego, para superar la marca de 41 entradas establecida en 1911 por Grover Cleveland Alexander.

Más adelante, aparece la posibilidad de ir por el récord de las Grandes Ligas que ostenta Orel Hershiser, el ex astro de los Dodgers de Los Ángeles que lanzó 59 entradas consecutivas sin permitir carreras para los campeones de la Serie Mundial del 30 de agosto al 28 de septiembre de 1988.

“Estoy apoyando a cualquiera para que tenga un momento que le cambie la vida”, expresó Hershiser. “El ’88 y las 59 entradas sin carreras me cambiaron la vida. La única vez que no voy a alentarlo es cuando esté lanzando contra los Dodgers”.

Sánchez se perdió la serie contra los Dodgers durante la gira de 4-2 de los Filis, y ahora están 21-10 bajo el mando interino de Don Mattingly.

No se ha perdido mucho más, salvo quizá muchos bates.

“Es especial”, dijo Sánchez. “Algo realmente importante. Nunca imaginé algo así. Así que estoy muy feliz y orgulloso de mí mismo”.

Sánchez ha lanzado al menos siete entradas sin permitir carreras en cinco aperturas consecutivas — necesitaría alcanzar ese mínimo en dos aperturas más, además de una entrada adicional, para superar a Hershiser — y solo otros seis lanzadores están por delante de él en la lista de entradas consecutivas sin permitir carreras desde el inicio de la Era de la Bola Viva en 1920.

El lanzador de Arizona Zac Gallen es el único otro pitcher activo que entiende lo que Sánchez está sintiendo en el montículo durante una racha prolongada sin permitir carreras. Gallen, a quien Sánchez acaba de superar, tuvo seis aperturas consecutivas sin permitir carreras de seis o más entradas y terminó con 44 episodios y un tercio en total en 2022.

“Cuando estás en una racha así, es divertido”, señaló Gallen. “Es como andar por ahí; no diría que con pies de plomo pensando: ‘Caray, nunca sabes cuándo se va a acabar esto’. Pero es divertido cuando estás ahí afuera, entras en ese estado de fluidez y los ceros empiezan a acumularse. Así que es genial por él. Espero que pueda tumbar el récord”.

Sánchez tiene marca de 6-2 con una efectividad de 1.47, la más baja de MLB, en el global de la temporada de cara a la apertura del miércoles contra unos Padres a los que venció la semana pasada con siete magistrales entradas.

Si Sánchez inicia el juego con tres entradas sin permitir carreras, superaría a Sal Maglie, Carl Hubbell, Zack Greinke y Bob Gibson en la lista de rachas sin permitir carreras.

Solo quedarían Don Drysdale y Hershiser.

“Por lo que yo veo, es muy, muy especial”, afirmó Hershiser. “Su cambio, su atletismo, su capacidad para cambiar velocidades hacia ambos lados del plato. De verdad creo que es un lanzador muy especial. No puedes hacer lo que él está haciendo sin repetir tu mecánica, tener algo de engaño y hacer muchos buenos lanzamientos. Lo está juntando todo”.

Cada una de las últimas 28,2 entradas de Sánchez en el Citizens Bank Park han sido sin permitir carreras y tiene la tercera racha más larga sin permitir carreras en la historia del estadio, solo por detrás de Roy Halladay en 2010 (33 entradas) y Cliff Lee en 2011 (29).

Sánchez, de 29 años, se ha ido acercando a la grandeza en cada una de las últimas dos temporadas.

Fue segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, cuando terminó 13-5 con efectividad de 2.50 y ponchó a 212 en 202 entradas. Sánchez fue recompensado en marzo con 104 millones de dólares garantizados en un contrato de seis años hasta la temporada 2032. El acuerdo incluye 20 millones de dólares diferidos pagaderos de 2035 a 2044.

Los Filis depositaron mucha confianza financiera en Sánchez, y los primeros resultados han sido significativos. Cumplió su primera apertura en el día inaugural y eso podría llevar a que el espigado zurdo se gane una apertura en el Juego de Estrellas en julio en su montículo de casa.

Sánchez firmó con los Rays de Tampa Bay como agente libre internacional en 2013 y fue traspasado a los Filis seis años después por el infielder Curtis Mead en una anónima transacción invernal. Mead nunca se consolidó como jugador de todos los días y batea para .242 en 45 juegos esta temporada con los Nacionales de Washington.

Con un cambio que promedia 86.5 mph y limitando a los bateadores a un promedio de .153, Sánchez y Zack Wheeler han formado un formidable dúo 1-2 en la rotación y ayudaron a que los Filis se recuperaran de un inicio de 9-19 para volver a la pelea por un comodín.

Sánchez ha lanzado en gran medida buscando contacto débil, y la racha sin permitir carreras no ha estado en verdadero peligro desde la última vez que permitió dos carreras en la primera entrada de una victoria de los Filis por 3-2 sobre los Gigantes el 30 de abril.

La jugada defensiva más destacada de su racha llegó en su última apertura, cuando el jardinero central Justin Crawford corrió tras el batazo profundo de Manny Machado y se estrelló contra la pared para hacer la atrapada.

Sánchez se quedó en el montículo y aplaudió el esfuerzo.

Y si Sánchez llega a 60 entradas sin permitir carreras, Hershiser también.

“Si Cristopher lo rompiera, sería un honor que me mencionaran y lo trataría de la misma manera (con respeto) en que Don Drysdale me trató a mí”, dijo.

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Los redactores deportivos de AP Beth Harris en Los Ángeles y Andrew Destin en Seattle contribuyeron a esta historia.

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FUENTE: AP