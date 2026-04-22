Cristiano Ronaldo y Al Nassr alcanzan la final de la Liga de Campeones Asia 2

El astro portugués de 41 años disputó 78 minutos. Aunque no anotó, Al Nassr logró remontar gracias a un triplete del internacional francés Kingsley Coman.

Al Ahli pudo ponerse en ventaja a los siete minutos, pero el arquero brasileño Bento atajó un penal del ex internacional alemán Julian Draxler.

Cuatro minutos después, el conjunto qatarí se adelantó mediante Sekou Yansane con un disparo rasante hacia el segundo palo.

Al Nassr respondió casi de inmediato y Coman empató a quemarropa después de que el volante brasileño Angelo se escapara por la izquierda.

Luego, Angelo le dio la ventaja a los locales al promediar el primer tiempo tras ser asistido por Sadio Mané.

Justo antes del descanso, Al Nassr amplió su ventaja cuando Coman aprovechó un balón suelto para marcar a corta distancia.

Coman, quien llegó procedente del Bayern Múnich en 2025, completó su triplete a los 64 minutos, al dominar un pase de Angelo y definir a placer.

Abdullah Al-Hamdan añadió un gol en los minutos finales para completar la victoria.

Al Nassr, que lidera la Saudi Pro League con cinco partidos por disputar, enfrentará al Gamba Osaka de Japón en la final de la Liga de Campeones Asia 2 en Riad el 17 de mayo.

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FUENTE: AP