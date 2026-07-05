Cristiano Ronaldo insiste en que su 6º Mundial con Portugal será el último

El portugués Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa antes del partido de Portugal ante España por los octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Cristiano aprovechó el momento en la víspera de un choque de octavos de final contra España, para repetir lo que ya ha dicho al menos una vez antes.

Este Mundial, el sexto para el exastro de Manchester United y el Real Madrid, será el último.

"Lo que se queda es la gente, la gente que te quiere. Comparto hoteles con los trabajadores, gente latina y son memorias espectaculares. Ayer en el vuelo, había una azafata argentina por la manera en la que me miró. 'Sabía que eres argentina, por la manera en la que me miraste'”. Si quitas los ojos rápido, es porque no te gusta Cristiano'", declaró el atacante con una sonrisa.

"Disfrutar al máximo del que será mi último Mundial", continuó. "Ojalá que no sea mañana mi último partido. Así me pueden matar un poco más".

Ronaldo hizo comentarios similares en una entrevista televisiva a finales del año pasado, meses después de que Portugal consiguió el título de la Liga de Naciones de la UEFA con una vibrante victoria sobre España en la tanda de penales.

Muchas de las preguntas para el jugador de 41 años en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL fueron en referencia a lo que todos en la sala daban por hecho: esto es todo para Ronaldo.

Antes de concluir, bromeó con los reporteros diciendo que lo estaban empujando hacia la salida. Sin embargo, casi siempre lo hizo con un tono filosófico.

“No me falta nada”, afirmó. “Dios fue muy generoso conmigo. Me dio más de lo que esperé ganar, especialmente con la selección. Y en lo personal, lo mismo. Así que a disfrutar cada momento. No voy a ser más Cristiano o menos Cristiano porque gane el Mundial. Desde luego que todos tenemos esperanzas, yo en especial, y todos queremos todas las condiciones para ganar. Pero sabemos que solo uno va a ganar”.

El final del camino para Cristiano en el Mundial —cuando sea que llegue— será ocho años después de que se convirtió en el jugador de mayor edad en lograr un triplete en un Mundial, a los 33 años. Fue en un empate 3-3 con España en su primer duelo de la fase de grupos, cuando ninguna de las dos potencias avanzó a la fase de eliminación directa.

Portugal busca su segundo pase consecutivo a los cuartos de final. La única vez que Portugal llegó más lejos fue cuando alcanzó las semifinales en el debut mundialista de Ronaldo en 2006.

Cristiano anotó el gol del empate en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Croacia en los 16vos de final. Tres de sus 11 goles en Mundiales han llegado en este torneo.

“Lo que he hecho a lo largo de mi carrera es ajustarme a los matices de la edad, sabiendo que no soy el jugador que solía ser”, comentó. “Y creo que no estoy tan mal, a pesar de alguna opinión, no estoy tan mal. He hecho tres goles. Otros han hecho más, pero no estoy tan mal. Espero marcar otro golcito”.

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FUENTE: AP