Cristiano Ronaldo, duda para la Liga de Naciones en medio de reportes de malestar con el técnico

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Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes de Portugal previo al partido contra Noruega en la Liga de Naciones, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Oslo. (Cornelius Poppe/NTB Scanpix vía AP) AP

Cristiano, máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino y que persigue el hito de los 1.000 goles en su carrera, se quedó en el banquillo el domingo en la victoria 2-1 de Portugal de visita a Noruega en la Liga de Naciones.

Desde entonces no ha entrenado con el equipo y solo ha hecho trabajo de gimnasio, informó la Federación Portuguesa de Fútbol.

Los medios portugueses señalaron que el presidente de la federación, Pedro Proença, tuvo que viajar para reunirse con Cristiano y con Jesus después de que se informara que el delantero estaba descontento por no jugar contra Noruega. La federación solo confirmó que Proença estaba con el plantel en Suecia, donde se preparaba para el partido del jueves contra Dinamarca.

Cristiano, que suma 146 goles internacionales con Portugal, publicó el martes en Instagram una foto suya con el uniforme de Portugal, acompañada de la bandera portuguesa y un emoji de corazón.

Jesus, que asumió el mando del equipo tras el Mundial en reemplazo de Roberto Martínez, comentó antes del partido contra Noruega que no quería exigir en exceso a Cristiano durante la inusualmente larga ventana internacional, en la que Portugal disputa cuatro partidos en 11 días.

Indicó que planeaba darle a Cristiano algunos minutos contra Noruega, pero las circunstancias del encuentro impidieron que ingresara. Jesus afirmó justo después del partido que “hablaría con él”, al responder a los reportes de que el delantero estaba molesto.

Cristiano fue titular en la victoria de Portugal por 1-0 sobre Gales el jueves pasado y fue sustituido a los 67 minutos. Portugal lidera el Grupo A4 de la Liga de Naciones con seis puntos en dos partidos, tres más que Dinamarca y Noruega. Gales está último sin puntos. Portugal recibirá a Noruega el domingo. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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