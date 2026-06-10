Cristiano luce errático en triunfo de Portugal ante Nigeria antes de su presentación en el Mundial

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El portugués Cristiano Ronald durante el partido amistoso entre las selecciones de Portugal y Nigeria, el miércoles 10 de junio de 2026, en Leiria, Portugal. (AP Foto/Armando Franca) AP

El atacante de 41 años no logró aumentar su cosecha internacional —un récord de 143 goles-- durante el encuentro de preparación en Leiria. Cristiano se fue en blanco a pesar de gozar de al menos dos ocasiones en las que sólo debía superar al arquero.

Cinco veces jugador del año y a punto de disputar su sexto Mundial, Ronaldo fue sustituido al minuto 65, después de haber permanecido más tiempo en cancha que cualquier otro de los titulares del equipo portugués.

Francisco Conceição, uno de los 11 reemplazos que ingresaron por Portugal, anotó el gol de la victoria al minuto 75, después de ingresar desde la derecha y colocar el balón en el ángulo más lejano del arquero.

Pedro Neto adelantó a Portugal a los 23 minutos. Akor Adams empató el marcador 14 minutos más tarde por Nigeria, que no logró clasificarse al Mundial.

Portugal comparte el Grupo K del Mundial con Uzbekistán, Congo y Colombia.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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