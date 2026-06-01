Cristian Volpato, convocado por Australia al Mundial días tras cambiar de selección

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El entrenador Tony Popovic incluyó a Volpato, delantero de 22 años que milita en el Sassuolo de la Serie A, en la lista de 26 jugadores que se difundió el lunes. Volpato y el delantero Tete Yengi estuvieron entre los 17 futbolistas convocados por primera vez por la selección para un Mundial.

El capitán Mat Ryan, con 104 partidos internacionales, y Mathew Leckie fueron citados para disputar su cuarto Mundial, igualando el récord australiano que ostentan Tim Cahill y Mark Milligan. Popovic señaló que la veterana dupla “puede marcar el camino y guiar a estos jugadores jóvenes”.

Volpato, nacido en Sídney, jugó con la selección Sub21 de Italia, pero podía cambiar a Australia según las reglas de la FIFA porque nunca disputó un partido oficial con la selección absoluta italiana. Italia no logró clasificarse para el Mundial que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

Volpato se incorporó al campamento de los Socceroos en Los Ángeles durante el fin de semana, demasiado tarde para participar en la derrota 1-0 ante México en un amistoso de preparación para el Mundial en Pasadena.

“Es un jugador con muchísimo talento. Un jugador joven — le está yendo bien en la Serie A”, comentó Popovic en una conferencia de prensa tras el anuncio de la convocatoria. “Técnicamente es muy bueno, gran pie izquierdo, se siente cómodo bajo presión. Tengo muchas ganas de trabajar con él”.

Australia jugará otro amistoso de preparación el sábado contra Suiza en San Diego para afinar de cara a los partidos del Grupo D ante Turquía en Vancouver el 13 de junio; contra Estados Unidos en Seattle seis días después; y frente a Paraguay en Santa Clara el 25 de junio.

___ Lista de Australia: Arqueros: Mat Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers), Patrick Beach (Melbourne City). Defensores: Harry Souttar (Leicester City), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Alessandro Circati (Parma), Cameron Burgess (Swansea City), Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Jason Geria (Albirex Niigata), Miloš Degenek (APOEL), Kai Trewin (New York City FC). Volantes: Jackson Irvine (FC St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City FC), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Cameron Devlin (Hearts), Paul Okon-Engstler (Sydney FC). Delanteros: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Tete Yengi (Machida Zelvia), Awer Mabil (Castellón), Cristian Volpato (Sassuolo), Mohamed Touré (Norwich City)- ___ Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP