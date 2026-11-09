Crisis de la salud en México lleva tasa de mortalidad evitable a 400 casos por 100.000 habitantes

El diagnóstico forma parte del estudio “Salud Quebrada”, que desarrollaron por más de cuatro años especialistas de los institutos estatales de Salud Pública y Cancerología y de la universidad Colegio de México. De acuerdo con los expertos, muestra las consecuencias que han traído las políticas de las últimas décadas y el deterioro de las condiciones de los hospitales públicos y del personal médico, que encabezó el mes pasado numerosas protestas para denunciar la falta de medicamentos e insumos y exigir mejoras salariales.

Pese al aumento global de 8% que aprobó en octubre el gobierno federal, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social decidieron el lunes retornar a las calles de la capital mexicana para exigir cambios en la representación sindical y mejoras laborales.

Ante las críticas de los trabajadores, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió el mes pasado a modernizar el sistema público y atender las deficiencias en la entrega de medicamentos y la atención hospitalaria.

Sheinbaum descartó la falta de recursos económicos y sostuvo que las deficiencias en el sector salud mexicano responden a procedimientos que llevan hasta 60 años sin modernizarse.

La mandataria está impulsando un nuevo esquema de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos basado en negociaciones directas con fabricantes, y un “Servicio Universal de Salud” para integrar toda la infraestructura y el personal de las instituciones públicas de salud de México para que operen como una sola red.

En el informe se reconoce que la “crisis generalizada” del sector salud se evidencia en la tasa de mortalidad evitable que “supera las 400 muertes por cada 100.000 habitantes” en México, y que casi ha duplicado los indicadores promedio de la treintena de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al evaluar las causas de la crisis, en el estudio se admite que el sistema de salud mexicano padece una “insuficiencia financiera crónica” que se traduce en “consecuencias funestas tanto para la infraestructura de unidades médicas como para las condiciones laborales del personal”.

Según la investigación, entre 2000-2009 el gasto de salud en México pasó 4,2% a 5,8% del PIB, y luego se estancó y se situó en 5,5% para 2023.

A los problemas presupuestarios se suma la profunda desigualdad que ha imperado por décadas en el país en la que se ha privilegiado a la población con seguridad social. Eso llevó a que en 2024 unas 44,5 millones de personas quedaran sin acceso a servicios de salud, y 5,7 millones de hogares tuvieron que incurrir en gastos excesivos por motivos médicos, según cifras oficiales.

La escasez de inversiones estatales incidió en la disponibilidad de recursos de personal y físicos, que llevaron a que México disponga de casi 130.000 camas, que representan “1.1 camas por cada mil habitantes”, y la carencia de equipos de alta tecnología, que según el estudio es “muy inferior a los promedios regionales y de la OCDE”.

México cuenta con 2,5 médicos por cada mil habitantes, que está levemente por encima del promedio de 2.4 de América Latina y el Caribe, pero muy por debajo de 3.7 de los países de la OCDE. El déficit es más preocupante en enfermería donde hay 2.9 enfermeros con cada mil habitantes, mientras el promedio de la OCDE es de 9.2.

Consecuencias

Al referirse a los impactos que han traído las políticas, en el estudio llama la atención sobre el aumento de la mortalidad materna que pasó en 2018 de 44.1 muertes por 100.000 nacidos vivos a 76.4 muertes en 2021.

Otro de los indicadores que ilustra el problema es la detección de los casos de cáncer de mama en etapas tempranas que superó casi el doble en el sector privado en comparación con el sector público.

FUENTE: AP