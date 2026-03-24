americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Crimen de precandidato Uribe Turbay fue ordenado por disidencia de FARC, dice fiscalía colombiana

BOGOTÁ (AP) — La fiscalía colombiana ordenó el martes la captura de siete integrantes de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por presuntamente ordenar el asesinato del senador opositor y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay perpetrado el año pasado.

“El magnicidio no fue un acto aislado sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana, controlada y que operó como un outsourcing y un grupo... que es la Segunda Marquetalia", dijo a la prensa la fiscal Luz Adriana Camargo.

La funcionaria detalló que la articulación entre las dos estructuras la hizo presuntamente Kendry Téllez Álvarez, quien fue señalado como el “determinador”, es decir, quien induce o convence a otro a cometer un delito. Uribe Turbay fue baleado en junio del año pasado cuando daba un discurso en un parque de Bogotá y falleció casi dos meses después a causa de las heridas.

La orden de captura incluye a Iván Luciano Márquez, alias “Iván Márquez”, quien fue uno de los principales negociadores en el acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y las FARC.

“Iván Márquez” retomó las armas junto a otros desertores fundando la Segunda Marquetalia en 2019.

El viernes la fiscalía informó que fue contenado a 22 años de prisión alias “El Viejo”, quien ha sido señalado como el enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque a tiros contra Uribe Turbay.

También han sido capturados otros participantes en la logística del asesinato, incluido el tirador que aceptó los delitos y que, por ser menor de edad, recibió una sanción en un centro especial; además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Destacados del día

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter