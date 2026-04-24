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Cremonese cae a zona de descenso de la Serie A tras goleada en Nápoles

NÁPOLES, Italia (AP) — Napoli vapuleó el viernes 4-0 a Cremonese y lo envió a la zona de descenso de la Serie A.

Scott McTominay celebra tras anotar un gol para Napoli en la victoria 4-0 ante Cremonense en la Serie A de Italia, el viernes 24 de abril de 2026, en Nápoles. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)
Scott McTominay celebra tras anotar un gol para Napoli en la victoria 4-0 ante Cremonense en la Serie A de Italia, el viernes 24 de abril de 2026, en Nápoles. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP) AP

El mediocampista escocés Scott McTominay abrió el marcador a los tres minutos tras una asistencia de Kevin De Bruyne, la primera del volante belga en la Serie A desde que fichó procedente del Manchester City el verano pasado.

De Bruyne anotó el tercer gol al filo del descanso con un remate a corta distancia. Dos minutos antes, un disparo del delantero danés Rasmus Højlund fue desviado hacia su propia portería por Filippo Terracciano, superando a su guardameta, para poner el 2-0 para el equipo local.

El atacante brasileño Alisson Santos añadió el cuarto al inicio de la segunda mitad con una gran acción individual.

Cremonese retrocedió al antepenúltimo puesto, igualado en puntos con Lecce pero con peor diferencia de goles.

Lecce puede salir de la zona de descenso con un empate o una victoria el sábado ante Verona, que comparte el último lugar.

Napoli, por su parte, se colocó en el segundo lugar, tres puntos por encima del AC Milan. El Inter Milan lidera la liga con nueve puntos de ventaja.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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