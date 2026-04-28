Crecer con "Toy Story": Andrew Stanton habla de más de 30 años con Woody y Buzz

Esta imagen publicada por Disney muestra a los personajes Buzz Lightyear, con la voz de Tim Allen, izquierda, y Woody, con la voz de Tom Hanks, en una escena de "Toy Story 5". (Pixar-Disney via AP) AP

“No era el plan”, comentó en una entrevista reciente con The Associated Press. “Pero tampoco es que no fuera el plan”.

Stanton ha hecho otras cosas además de pensar en Woody y Buzz durante los últimos 34 años. En Pixar, hizo “A Bug’s Life” ("Bichos") y dos ganadoras del Oscar: “Finding Nemo” ("Buscando a Nemo") y “WALL-E”. Pero “Toy Story” fue la película que lo inició todo. Aquella que él y sus colegas no podían creer que les dejaran hacer. Todo lo que ha ocurrido desde entonces, manifestó, ha sido ganancia extra.

La nueva película, que llega a los cines el 12 de junio, es ampliamente considerada como uno de los mayores éxitos del verano. Las dos películas anteriores recaudaron más de mil millones de dólares y es probable que esta vaya por el mismo camino. Pero aunque hay un componente empresarial que impulsa muchas de las decisiones sobre la serie, Stanton señaló que también han tenido mucho tiempo para pensar hacia dónde debería ir la historia. Es el mundo del espectáculo, sí, pero siempre intentan poner el “espectáculo” primero.

Recuerden que hubo una brecha de 11 años entre “Toy Story 2” y “Toy Story 3”, y nueve años más antes de la cuarta película. Fue alrededor de 2008, cuando por fin habían dado con la historia de la tercera y decidieron que sería el final de su etapa con Andy mientras se iba a la universidad, cuando Stanton empezó a pensar en algo más amplio.

“¿Y si iba más lejos? ¿Y si era una trilogía con un niño, cerrábamos eso, se lo pasábamos a otro niño y empezábamos otra?”, planteó Stanton. “Eso me parecía realmente emocionante porque así es como funciona la vida con los juguetes y los recuerdos. Se heredan; pasan de un niño a otro”.

Hay algo que a Stanton no le encanta de las películas de Toy Story: los números. Toy Story no es Rocky; es otra cosa.

“Hacen que suene a pensamiento de viejo taquillazo”, sostuvo Stanton. “La cultura ha cambiado en los últimos 15 años. Ahora todos entendemos lo de maratonear. Todos entendemos las historias episódicas. No todo es ideal para eso, pero algunas cosas sí, y el mundo de Toy Story está hecho para ese tipo de reflexión prolongada”.

Así, la cuarta fue el comienzo de los años de Bonnie. Aunque algunos actores decían públicamente que sería la última Toy Story, cuando Woody se fue con Bo Peep y el resto de los juguetes se quedó con Bonnie, Stanton estaba bastante seguro de que iba a continuar. El arco de Bonnie aún no había terminado. Lo que no sabía era que llamarían a su puerta para averiguar cómo.

“Al principio estaba escéptico porque no sabía si hacia dónde me gustaría verla avanzar coincidiría con hacia dónde el estudio querría que avanzara”, explicó. “Con cautela dije: déjenme escribir el primer borrador malo, porque siempre escribo un primer borrador malo, pero al menos así descubriré por mí mismo hacia dónde me gustaría verla ir, solo como fan, y más aún como alguien que ha estado detrás de la cámara con esto. Y si coincidimos en eso en lo fundamental, entonces podemos empezar a trabajar y yo acepto el trabajo”.

También quería a un colaborador a su lado, así que Kenna Harris (“Ciao Alberto”) se sumó como coguionista y directora. Harris tenía más o menos la misma edad que Stanton tenía en “Toy Story”, lo que, según él, se sintió como cosa del destino. En Harris encontró a alguien a quien podía transmitirle conocimientos y de quien podía aprender, como alguien que creció en otra época. Juntos, hallaron más puntos en común que diferencias.

“Se trata de intentar encontrar las cosas que son atemporales, ¿sabes? Porque la infancia va a seguir ocurriendo”, afirmó Stanton.

El dilema del tiempo con la pantalla

La quinta película presenta la llegada de algo nuevo que está desviando la atención de Bonnie de sus juguetes: el Lilypad. Stanton no dejaba de consultar con los abogados para asegurarse de que no tuviera derechos de autor o de que no fuera algo real. No lo era, le aseguraron.

Aunque la conversación sobre el tiempo en pantalla quizá no sea nueva, la manera en que afecta el tiempo de juego con estos juguetes es algo que aún no habían explorado.

“Siento que llegamos un poco tarde a la fiesta. Me preocupaba que hubiera algún tipo de resolución antes de que termináramos y que ya no hubiera tanta controversia dramática al respecto, pero es una preocupación legítima que no tiene una respuesta completa y definitiva”, señaló Stanton. “Eso es drama, está en la zona gris. Es como: ¿cómo navegas algo con lo que tienes que lidiar? No es simplemente ‘deshazte de ello’”.

Hubo conversaciones similares sobre la televisión para los niños de su época, y sabía que, al igual que la TV, la tecnología no va a desaparecer.

“Toy Story 5” también pone un énfasis más directo en el poder del juego y la imaginación, algo con lo que coquetearon en la apertura de “Toy Story 3”, pero en lo que aquí realmente pueden profundizar.

Hacer ‘Toy Story’ para los nietos

Stanton ya no piensa demasiado en la taquilla; en Pixar siempre han aspirado a algo más alto que eso. En la primera película, le gustaba decir que estaban haciendo películas para los nietos. Puede que fuera un poco de pensamiento mágico para un estudio incipiente y un hombre con una familia muy joven, pero en tres décadas se ha hecho realidad. El nieto de Stanton ahora está viendo las películas de Pixar que él ayudó a crear.

Hace poco, Stanton estuvo en Skywalker Ranch terminando la mezcla de “Toy Story 5”. Es la primera vez que ha podido tomar distancia y asimilarla como una película y no como el rompecabezas que ha estado armando durante tanto tiempo.

“Ahí es cuando se me rompe un poco el cerebro. Estoy pensando: ‘Dios mío, ahí están todos los personajes simplemente viviendo sus vidas’”, relató Stanton. “Y esa es la magia del cine. Te olvidas de que alguien detrás de cámaras lo hizo y simplemente lo crees, y esa es la verdadera droga”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP