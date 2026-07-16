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Craig Gordon anuncia su retiro tras convertirse en el jugador de más edad en el Mundial con Escocia

EDIMBURGO, Escocia (AP) — El guardameta escocés Craig Gordon, de 43 años, anunció el jueves su retiro del fútbol tras haber sido el de mayor edad entre más de 1.250 jugadores convocados para el Mundial.

“Ha sido un privilegio representarlos”, manifestó Gordon, arquero del Heart de Midlothian y exjugador del Celtic y del Sunderland, en un mensaje en video en redes sociales.

“Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. De todo corazón, gracias”.

Gordon no disputó ningún partido del Mundial y fue suplente en los tres duelos de la fase de grupos detrás de Angus Gunn, quien la semana pasada se incorporó a los San Jose Earthquakes de la Major League Soccer.

Gordon debutó con Escocia en 2004 y disputó 84 partidos, lo que lo ubica quinto en la lista histórica de la selección nacional.

El jugador de mayor edad que ingresó al campo en el Mundial fue Cristiano Ronaldo, quien cumplió 41 años en febrero.

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