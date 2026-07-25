CPI mira al futuro tras la destitución de su fiscal jefe

ARCHIVO - Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, antes del inicio de una sesión del alto tribunal, en La Haya, Países Bajos, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Peter Dejong, Pool, archivo) AP

El proceso, largo y agotador, terminó de forma rápida y contundente el viernes, cuando una amplia mayoría de los 125 Estados miembros de la corte votó a favor de apartar a Karim Khan de su cargo.

El abogado británico fue acusado de conducta sexual inapropiada con una asistente, tal como detalló The Associated Press en una serie de reportajes, acusaciones que él ha negado de manera tajante. Según documentos vistos por la AP, Khan mantuvo una relación sexual con la mujer e intentó impedir que ella siguiera adelante con sus denuncias.

La destitución de Khan se produce en un momento en que el alto tribunal enfrenta retos intimidantes, incluyendo la campaña de Estados Unidos para “desmantelar” la CPI, creada para procesar a los responsables de los peores crímenes contra la humanidad.

Varios países en los que la CPI tiene investigaciones abiertas se reunieron al margen del evento el viernes para debatir vías de salida ante cualquier posible estancamiento producido por la destitución de Khan, según tres altos funcionarios diplomáticos familiarizados con las conversaciones.

Uno de los funcionarios indicó que varios Estados empezaron a planear cómo avanzar antes de que se contaran los votos finales.

“Tanto si se destituye a Khan como si no, debemos volver a unir a todos”, indicó el funcionario. Todos hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones en público.

La votación fue sorprendentemente clara

En la sede de Naciones Unidas en Nueva York se había programado una sesión especial para toda la jornada del viernes. Pero una moción matutina que habría dificultado la destitución de Khan fracasó y los diplomáticos avanzaron rápidamente hacia la votación para cese, con varias horas de antelación sobre lo previsto, según tres diplomáticos al tanto del procedimiento.

Iva Vukusic, investigadora de la Universidad de Utrecht que ha seguido el proceso, dijo que le sorprendió la contundencia del resultado. “Las cifras indican que hay más acuerdo de lo que se pensaba”, indicó a la AP.

La destitución de Khan llega en un momento ya difícil

La decisión se produce en un momento de enorme presión para el tribunal internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció la semana pasada que Washington estaba poniendo en marcha una “amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos”.

Horas después de la votación del viernes, Venezuela anunció su retirada de la institución alegando que su labor refleja un “sesgo geográfico demostrado”. Félix Plasencia, ministro de Exteriores del país, hizo el anuncio en un comunicado.

El gobierno de Trump ya había sancionado a Khan y a una docena de empleados de la CPI en represalia por las investigaciones sobre funcionarios israelíes en Gaza y el personal militar de Estados Unidos en Afganistán.

Las acusaciones se entrelazaron con la investigación del tribunal sobre la guerra en Gaza, y los partidarios de Khan sostuvieron que estaban en juego las órdenes de arresto dictadas contra altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Representantes palestinos se apresuraron a rechazar esa narrativa. Ammar Hijazi, embajador palestino en Países Bajos, señaló en un comunicado que “La votación de la Asamblea de Estados Partes para destituir al fiscal no fue una votación política indirecta sobre ninguna situación ante la CPI”.

La destitución de Khan no tendrá un impacto inmediato en las órdenes de arresto, que solo pueden ser retiradas por jueces de la CPI.

El trabajo de la corte continuará

Los dos fiscales adjuntos de Khan han estado al frente de la oficina desde que él dejó el cargo en mayo de 2025. En un comunicado, la oficina del fiscal indicó que ambos continuarán con su “liderazgo, gestión y administración” hasta que se elija a un nuevo jefe.

No está claro cuándo los Estados miembros decidirán sobre el reemplazo de Khan. Su elección en 2021 se demoró casi 18 meses y fue criticada por grupos de la sociedad civil por la falta de verificaciones de antecedentes estrictas de los candidatos para garantizar que cumplieran el requisito de “alta integridad moral”.

Podría haber más procedimientos legales

La votación para su destitución podría no ser el final del proceso para Khan. Pretende “impugnar la legalidad y la imparcialidad de la decisión mediante todos los mecanismos legales disponibles”, afirmó el abogado Tayab Ali en un comunicado.

No existe un proceso de apelación para su cese, pero todo el personal de la CPI tiene derecho a presentar quejas ante un tribunal laboral especial con sede en Ginebra.

Los abogados de Khan criticaron el proceso que condujo a su destitución, alegando que se le impidió dirigirse a la sesión del viernes y que se reescribieron las normas para perjudicarlo.

Los abogados e investigadores regresarán a la sede de la corte en La Haya el lunes con al menos cierta claridad sobre el futuro. “Espero que ahora la corte pueda seguir adelante y centrarse en su trabajo esencial de ocuparse de los casos”, expresó Vukusic.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP