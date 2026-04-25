Cowboys y Ravens se enfrentarán en el 1er juego de la NFL en Río el 27 de septiembre

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ARCHIVO - Una vista general de la ceremonia de clausura antes del partido final de fútbol de la Copa del Mundo entre Alemania y Argentina en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, el 13 de julio de 2014. (AP Foto/Hassan Amma, archivo) AP

El partido del 27 de septiembre se jugará en el Estadio Maracanã. CBS y Paramount+ transmitirán el encuentro a última hora de la tarde.

“Nos sentimos honrados de haber sido elegidos para el primer partido de la NFL en Rio de Janeiro, Brasil. La expansión internacional de nuestro deporte ha sido notable. Sudamérica alberga a algunos de los aficionados al deporte más apasionados del mundo, incluida nuestra Ravens Flock en Brasil. Esperamos con entusiasmo jugar en el icónico Estadio Maracanã contra los Cowboys de Dallas, mientras nuestra liga continúa conectando con aficionados en todo el mundo”, dijo el propietario de los Ravens, Steve Bisciotti en un comunicado.

Los Cowboys ya habían sido anunciados previamente como uno de los participantes del partido.

“Jugar en el legendario Estadio Maracanã contra los Ravens, frente a una base de aficionados tan apasionada y en crecimiento, en un escenario global, será algo muy especial para nuestro equipo, para toda la organización de los Cowboys y para los millones que lo verán desde casa y en todo el mundo”, añadió el propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones.

La NFL ya había asumido un compromiso plurianual para llevar al menos tres partidos de temporada regular a Rio de Janeiro durante los próximos cinco años. La NFL ya ha disputado dos partidos en Brasil — Packers-Eagles en 2024 y Chiefs-Chargers en 2025 en el Corinthians Arena de São Paulo—, pero este será el primero en Rio.

El partido de Rio de 2026 forma parte de un récord de nueve encuentros internacionales que se disputarán durante la próxima temporada, en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Los demás incluyen tres partidos en Londres (dos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en el Wembley Stadium), y uno en cada uno de estos recintos: el Estadio Bernabéu de Madrid, el Melbourne Cricket Ground, el Estadio Banorte de Ciudad de México, el FC Bayern Munich Stadium de Múnich y el Stade de France de París. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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