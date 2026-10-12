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Cowboys suman a Mike Pettine al staff defensivo tras mal inicio del coordinador Christian Parker

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys de Dallas están sacando del retiro al exentrenador de la NFL Mike Pettine para que se desempeñe como asistente principal del coordinador defensivo Christian Parker, cuyo debut en su nuevo cargo ha tenido un comienzo complicado.

ARCHIVO - Mike Pettine, head coach asistente y coach de linebackers externos de los Vikings de Minnesota, observa previo al partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el 7 de enero de 2024, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo)
ARCHIVO - Mike Pettine, head coach asistente y coach de linebackers externos de los Vikings de Minnesota, observa previo al partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el 7 de enero de 2024, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) AP

El entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer, comentó el lunes que él y Parker hablaron con Pettine sobre sumarse al staff de coaches cuando este visitó a Parker, de 34 años, en la primavera. Pettine optó por mantenerse en el retiro que se había anunciado unas semanas antes.

Aunque Schottenheimer y Parker venían conversando desde hace tiempo la posibilidad de aportar una voz veterana para el joven entrenador, Schottenheimer señaló que solo lo harían con quien consideraran la persona adecuada.

La decisión llega después de que Dallas perdió ante Tampa Bay 24-16, cuando los Buccaneers iniciaron al quarterback agente libre no reclutado Jalon Daniels en lugar de Baker Mayfield.

Los Cowboys permitieron un máximo de la temporada de 419 yardas a los Bucs y están en o cerca del fondo en la mayoría de las categorías defensivas, tal como ocurrió la campaña pasada, cuando despidieron a Matt Eberflus después de apenas un año.

El propietario Jerry Jones dijo tras la derrota que los Cowboys estaban “justo donde empezamos en lo relativo a nuestra defensa”.

Schottenheimer afirmó que la contratación de Pettine habría ocurrido independientemente del resultado contra Tampa Bay, que dejó a Dallas con marca de 2-3 de cara a una visita a Green Bay el domingo por la noche.

“Solo faltaba que (Pettine) dijera que era algo que quería hacer”, expresó Schottenheimer. “Supongo que quizá comió demasiada comida en Italia o lo que haya sido y quiso volver a trabajar. Es algo de lo que habíamos hablado y por fin pudimos concretarlo con la persona adecuada. Eso es lo que quiero seguir enfatizando”.

Pettine, que cumplió 60 años el mes pasado, pasó las últimas cuatro temporadas en el staff defensivo de los Vikings de Minnesota. Trabajó con Parker en Green Bay, donde Pettine fue el coordinador defensivo de 2018 a 2020.

Pettine fue entrenador en jefe en Cleveland en 2014-15, con marca de 10-22, y fue despedido tras una temporada de 3-13. Antes de que los Browns lo contrataran, Pettine fue coordinador defensivo durante un año en Buffalo, adonde llegó después de cuatro años en ese puesto con los Jets de Nueva York.

Schottenheimer pasó seis temporadas como coordinador ofensivo de los Jets de 2006 a 2011, las últimas tres de ellas con Pettine a cargo de la defensa de Nueva York.

“Es un amigo de confianza para mí, un amigo de confianza para Christian”, manifestó Schottenheimer. “Lo que me entusiasma tanto es el ajuste. El ajuste tiene mucho sentido porque llega a una situación en la que va a estar muy, muy cómodo y, por lo tanto, puede ayudarnos muy rápidamente”.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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