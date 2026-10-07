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Cowboys cierran una racha agitada en semana corta ante Buccaneers, que aún no ganan en la temporada

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys de Dallas están cerca del final de un agitado itinerario de dos semanas que incluyó vuelos de 10 horas de ida y vuelta a Río de Janeiro, otro viaje a Houston y ahora un retorno rápido para disputar su tercer encuentro en 11 días.

CeeDee Lamb (88) celebra su touchdown con el quarterback Dak Prescott, izquierda, durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Texans de Houston, el domingo 4 de octubre de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
CeeDee Lamb (88) celebra su touchdown con el quarterback Dak Prescott, izquierda, durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Texans de Houston, el domingo 4 de octubre de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Después de la visita de los Buccaneers de Tampa Bay la noche del jueves, quizás algunos de los Cowboys suelten un pequeño suspiro de alivio. O tal vez no.

“Depende de lo que la gente considere ajetreado. Esto es divertido”, comentó Rashan Gary, cazamariscales.

Y todavía no es diciembre.

“Aún es temprano en la temporada, vamos por la Semana 5. Ahora mismo, el equipo ha estado bien, sano. Yo, en lo personal, sano. Sigue siendo temprano en la temporada”, añadió Gary.

Los Cowboys se preparan para un segundo partido consecutivo contra un equipo que aún no gana pero que tiene un historial reciente de llegar a los playoffs o de pelear por un puesto de postemporada.

Hay una diferencia importante.

Los Buccaneers tienen a un quarterback novato no seleccionado en el draft, Jalon Daniels, que jugará su segundo encuentro de inicio. Baker Mayfield está fuera por un pulgar dislocado en su mano de lanzar, lesión sufrida poco después de firmar una extensión de contrato de tres años por 165 millones de dólares. Tampa Bay perdió 17-14 ante Green Bay en el debut de Daniels.

Dak Prescott lideró la serie que culminó con su pase de touchdown a CeeDee Lamb en el último minuto de una victoria 34-30 sobre C.J. Stroud y los Texans de Houston, lo que quizá redujo la sensación de desesperación en Dallas. Y aquí es donde Prescott cree que la semana corta puede, de hecho, ayudar.

“Ni siquiera revisaste tanto el video con los entrenadores. Pasas la página y ya estás con los Bucs. Y entiendes que viene aquí un equipo sin victorias, lo desesperados que van a estar, y que esto es la NFL y la paridad que hay”, explicó Prescott.

Tampa Bay comenzó la temporada como favorito en la División Sur de la Conferencia Nacional, pero ahora enfrenta probabilidades muy bajas de llegar a los playoffs. Los Bucs han perdido 11 de 13 partidos desde su arranque 6-2 de la campaña pasada.

La última vez que Tampa Bay estuvo sin victorias tan avanzado el calendario fue en 2013, cuando los Buccaneers empezaron 0-8 y terminaron 4-12 antes de que el entonces entrenador Greg Schiano fuera despedido.

“Creo que es un reto cada semana; es más un reto si estás ganando que si estás perdiendo, porque estás desesperado si estás perdiendo. Si estás ganando, puedes agrandarte y perder el equilibrio. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar, así que simplemente tenemos que hacerlo”, señaló el entrenador Todd Bowles.

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Consulta aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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