Cowboys adquieren al defensivo Rashan Gary en canje con Packers, según fuente AP

ARCHIVO - Rashan Gary, defensive end de los Packers de Green Bay, druante el juego contra los Lions de Detroit, el 27 de noviembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/David Dermer) AP

Dallas enviará a los Packers una selección de ronda tardía del draft de 2027, indicó la fuente. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún se estaba finalizando.

Los Cowboys y los Packers cerraron el trato por el cazamariscales justo cuando a los agentes libres se les permitía hablar con los equipos y alcanzar acuerdos sobre contratos que no pueden firmarse hasta que el año de la liga comience el miércoles.

Miami anunció que dejó en libertad a Tua Tagovailoa, sumando otro gran nombre en la posición de quarterback a una lista de agentes libres que incluirá a Kyler Murray, descartado por Arizona. Los Dolphins realizaron otro movimiento al traspasar al safety Minkah Fitzpatrick a los Jets de Nueva York por una selección de séptima ronda, según una persona familiarizada con las negociaciones.

Los Cowboys y Green Bay han acordado un canje que involucra a un cazamariscales por segundo año consecutivo.

Una semana antes de que comenzara la temporada el año pasado, los Cowboys canjearon a la joven estrella Micah Parsons, quien de inmediato firmó un contrato de cuatro años por 188 millones de dólares, con 136 millones garantizados. Fue el contrato más lucrativo para un jugador que no es quarterback en la historia de la liga. Los Cowboys también obtuvieron al tackle defensivo Kenny Clark de Green Bay en el canje por Parsons.

Gary fue la selección número 12 global en 2019, dos años antes de que Parsons llegara a los Cowboys en el mismo puesto del draft. Gary sumó 7 capturas y media la temporada pasada, pero ninguna en los últimos 10 partidos de un año irregular, cuando los Packers esperaban que la incorporación de Parsons fuera un impulso para Gary.

Parsons se perdió los últimos tres partidos y una derrota en la ronda de comodines ante los Bears de Chicago tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Gary, de 28 años, pasó sus primeras siete temporadas con los Packers y registró al menos 7 capturas y media en cuatro de los últimos cinco años. Gary, T.J. Watt y Myles Garrett son los únicos jugadores de la NFL con al menos 40 capturas, 100 golpes al quarterback, cinco balones sueltos forzados y cinco recuperaciones de balón suelto desde 2020.

Este canje culmina unos días movidos para Gary. Había publicado una despedida de Green Bay en Instagram el viernes —una señal de que los Packers estaban a punto de seguir adelante sin él—, pero borró la publicación más tarde ese mismo día.

Los Giants de Nueva York renovaron el contrato del veterano tight end Chris Manhertz, manteniéndolo a él y al corredor Devin Singletary entre los jugadores ofensivos que permanecen bajo el nuevo entrenador John Harbaugh.

Por su parte, los Vikings mantuvieron a uno de sus agentes libres sin restricciones fuera del mercado al llegar a un acuerdo para un nuevo contrato con Eric Wilson, un linebacker con una década de experiencia en la liga, ofreciéndole un pacto de tres años valorado en 22,5 millones de dólares con 12,5 millones garantizados, según NFL Network.

Wilson, quien regresó a su equipo original la temporada pasada, estableció máximos de su carrera en tacleadas para pérdida (17), capturas (6 1/2), golpes al quarterback (10) y balones sueltos forzados (cuatro).

