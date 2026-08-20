Coventry quedo sin hogar y en liquidación. Ahora vuelve a la Liga Premier tras ausencia de 25 años

ARCHIVO - El director técnico del Coventry City, Frank Lampard, el 18 de julio de 2026. (James Holyoak/PA vía AP, archivo) AP

En los últimos 15 años, el club del centro de Inglaterra ha tenido que lidiar con su entrada en liquidación en medio de una larga lucha con dueños detestados, con la caída a la cuarta división del fútbol inglés y también con la pérdida de su estadio, lo que obligó a compartir cancha con tres equipos distintos ubicados en un radio de 40 millas (64 kilómetros).

Ahora Coventry está de vuelta en la máxima categoría tras una ausencia de 25 años.

“Fue un gran año para nosotros y las celebraciones fueron grandiosas; fue más allá del fútbol en esta ciudad. Llegó a un punto en el que la ciudad y el club de fútbol atravesaron tiempos difíciles, así que se intensificó la sensación de lo que se logró. Estoy muy emocionado de estar aquí y de tomar a un club que ha estado fuera de la Liga Premier durante 25 años y devolverlo. Es emocionante en este momento, pero queremos competir y hacerlo bien”, dijo el técnico de Coventry, Frank Lampard sobre el ascenso del equipo a la Liga Premier.

Arsenal vs. Coventry será el primero de 380 partidos en una temporada que comienza más tarde de lo habitual por el Mundial extendido y que es difícil de predecir por la oleada de cambios de entrenadores en la pretemporada, entre ellos la salida de Pep Guardiola tras 10 años que definieron una era en Manchester City.

Parece haber una constante: la estabilidad y la confianza recién encontradas en Arsenal, que mostró su poder el domingo al despachar a City en la Community Shield.

Por lo tanto, promete ser un inicio duro para Coventry, aunque a la vez alegre.

Enfrentamientos clave

El partido más destacado podría ser Newcastle recibiendo a Liverpool el domingo. Están entre los nueve equipos que comienzan la temporada de la Liga Premier con un nuevo entrenador.

El progreso de Newcastle será interesante, dado que el equipo controlado por Arabia Saudí ha perdido a tres jugadores clave en Anthony Gordon, Bruno Guimaraes y Sandro Tonali en la pretemporada, un año después de vender a Alexander Isak a Liverpool. Se espera que Isak reciba una calurosa recepción en St. James' Park.

También es el inicio de una nueva era en el Etihad Stadium cuando Man City reciba a Bournemouth más tarde el domingo. Será el primer partido de liga de Enzo Maresca al mando de City como reemplazo de Guardiola, mientras que City tendrá que acostumbrarse a la vida sin Rodri tras el traspaso de la estrella española a Barcelona.

Jugadores a seguir

El gasto de los clubes de la Liga Premier en nuevos jugadores ya se acerca a los 3.000 millones de dólares en la ventana de fichajes de verano, así que hay que estar atentos a los debuts de los refuerzos más caros. Morgan Rogers (156 millones de dólares) en el partido de Chelsea en Fulham el lunes, Elliot Anderson (155 millones de dólares) con City ante Bournemouth, y Tonali (133 millones de dólares) con Tottenham en Brentford.

Un fichaje que podría pasar desapercibido es el del extremo griego Christos Tzolis, que se unió a Arsenal procedente de Club Brugge. Se ha visto fino en la pretemporada, incluida su actuación con dos asistencias en la Community Shield.

Fuera de acción

Quien con seguridad se perderá el partido inaugural de Arsenal en la defensa de su título es el central francés William Saliba, baja de larga duración por una lesión de espalda.

Liverpool no solo comenzará una temporada sin Mohamed Salah por primera vez en una década, sino que además sigue sin contar con el delantero Hugo Ekitike mientras se recupera de una lesión en el tendón de Aquiles.

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FUENTE: AP