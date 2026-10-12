Coventry arrolla a Newcastle y suma 2 triunfos seguidos en la Liga Premier

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Jack Rudoni del Coventry celebra tras abrir el marcador en el encuentro de la Liga Premier ante el Coventry el lunes 12 de octubre del 2026. (Bradley Collyer/PA via AP) AP

El triunfo supuso un gran impulso para Coventry, que había perdido sus primeros cuatro partidos de la temporada antes de imponerse por la mínima al Nottingham Forest en el último encuentro de liga antes del parón internacional.

Estas son sus primeras victorias en la máxima categoría inglesa en 25 años, después de que el club de Midlands regresara a este verano a la Liga Premier.

Derribaron a Cherif apenas cuatro minutos después del inicio y Jack Rudoni no falló desde el punto de penal.

Newcastle controló la mayor parte de la primera mitad sin inquietar la portería de Coventry, pero la historia fue distinta en la segunda mitad, cuando el equipo local se llevó el partido con una definición clínica.

Cherif puso el 2-0 con un disparo raso desde el borde del área a los tres minutos del segundo tiempo y, aunque Sven Botman recortó distancias con un remate espectacular en el 70, Ellis Simms restableció la ventaja de dos goles a nueve minutos del final.

Stephen Mfuni, el zaguero central de 18 años cedido por Manchester City, marcó su primer gol como profesional al 86 para coronar una noche de ensueño para Coventry y elevar a los hombres de Frank Lampard al 14º puesto.

Newcastle estó tres posiciones y dos puntos por encima. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP