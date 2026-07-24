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Costa Rica captura a presunto narcotraficante más buscado tras diez años en fuga

SAN JOSÉ (AP) — Las autoridades judiciales y de investigación de Costa Rica capturaron el viernes al presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de “Diablo”, considerado el criminal más buscado en el país centroamericano tras permanecer en fuga por casi diez años.

Arias Monge fue ubicado en una casa aislada en el cantón de Sarapiquí, 68 kilómetros al noreste de San José, donde los agentes judiciales tuvieron un intercambio de disparos con los presuntos narcotraficantes en el que cinco agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Junto a Arias Monge fue detenido otro supuesto líder narcotraficante buscado por las autoridades, Jonathan Pérez Méndez, conocido como “Tan”, mientras que en el intercambio de disparos fue abatido otro de los cabecillas de la organización de Diablo, un sujeto de apellidos Ríos Oconitrillo, conocido como “Coco Guácimo”.

“Encontramos cinco fusiles de guerra de alto calibre y otro tipo de armas, como AK-47, tres pistolas y drones que se usaban para monitorear la zona y evitar la intervención policial. Fue un trabajo muy preciso, muy profesional que da como resultados estas detenciones que eran necesarias para el pueblo costarricense”, expresó el director del OIJ, Michael Soto.

Arias Monge figuraba entre los delincuentes más buscados en Costa Rica desde hace varios años, incluso, el gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 500.000 dólares por información que llevara a su captura.

La embajada de Estados Unidos en San José celebró la captura de “Diablo” mediante una publicación en sus redes sociales.

“Alejandro Arias Monge era el líder de una violenta organización criminal transnacional (OCT) y el fugitivo más buscado de Costa Rica. Arias tenía múltiples órdenes de arresto en Costa Rica por narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero”, dice la publicación.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, también reaccionó a la detección y destacó la necesidad del “trabajo conjunto” de los diferentes cuerpos policiales del país, pese a que su gobierno mantiene una polémica con el Poder Judicial por recortes al presupuesto.

Las autoridades dijeron que Arias Monge ahora deberá esperar la apertura de juicio en su contra por sus presuntas actividades en el tráfico internacional de drogas y supuesta implicación en numerosos homicidios en el país. También podría ser sujeto de extradición a los Estados Unidos, indicaron.

FUENTE: AP

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