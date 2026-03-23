Costa Rica anuncia acuerdo migratorio con EEUU con el que aceptará hasta 25 deportados por semana

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pronuncia un discurso durante un almuerzo de trabajo en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami en Doral, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

El acuerdo fue suscrito durante la visita de la enviada especial de la iniciativa estadounidense “Escudo de las Américas, Kristi Noem, quien se reunió con el presidente costarricense Rodrigo Chaves en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en San José, la capital del país centroamericano.

De acuerdo con un comunicado del gobierno costarricense, el acuerdo permite que Estados Unidos proponga el traslado de extranjeros --que no sean ciudadanos estaunidenses- aunque indicó que el país puede aceptar o rechazar los traslados propuestos.

“Es un convenio voluntario, nosotros podríamos bajo este protocolo rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos en nuestro país”, dijo Chaves durante el encuentro con Noem, en el que también estuvo la mandataria electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

“Estamos muy orgullosos de contar con socios como el presidente (Chaves) y Costa Rica, que trabajan para garantizar que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, expresó Noem.

El gobierno de Costa Rica explicó que los deportados serán atendidos bajo las leyes migratorias del país, bajo una condición migratoria especial y en contra de prácticas como el retorno de personas a países donde puedan enfrentar peligro de persecución.

El acuerdo establece que Estados Unidos gestionará el apoyo financiero para la atención de los deportados, mientras que su alojamiento estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Costa Rica recibió entre febrero y marzo del año anterior a 200 deportados desde Estados Unidos, los cuales mantuvo en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá.

La reclusión de estos migrantes en el Catem generó críticas y hasta una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su liberación inmediata en junio. Estos deportados fueron enviados por vía aérea a sus países de origen en África, Europa y Asia.

Noem se reunió el domingo con el mandatario hondureño Nasry Asfura para tratar cuestiones relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y la migración.

FUENTE: AP