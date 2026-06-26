Corte turca condena a 4 por muerte de familia turco-alemana por insecticida en hotel de Estambul

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La familia Bocek, de origen turco-alemán, se alojaba en el hotel Harbour Suites Old City, en el distrito de Fatih de Estambul, en noviembre, cuando enfermó.

Tomaron un taxi hasta un hospital al presentar náuseas y vómitos, antes de regresar al hotel el 12 de noviembre. Al día siguiente fueron trasladados en ambulancia a un hospital, donde murieron Kadir Muhammet, de 6 años, y su hermana Masal, de 3. Su madre, Cigdem, murió el 14 de noviembre, y el padre, Servet, falleció el 17 de noviembre.

Sus muertes suscitaron preocupación por los estándares de seguridad hotelera en Turquía y motivaron exhortos a una supervisión más estricta. Un incendio arrasó un hotel de un centro de esquí en el noroeste de Turquía en enero de 2025 y causó la muerte de 78 personas.

El tribunal de Estambul declaró culpable al propietario del hotel, Hakan Oglak, del cargo de causar múltiples muertes por negligencia y lo condenó a 13 años y cuatro meses de prisión, publicó la emisora estatal TRT. Los propietarios de DSS Pest Control, Zeki Kisi y su hijo, Serkan Kisi, fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, y un empleado de la empresa, Dogan Cagferoglu, recibió una pena de 12 años de prisión.

Se espera que los cuatro apelen sus condenas.

Aunque el caso se trató inicialmente como una intoxicación alimentaria, una inspección halló rastros del insecticida gas fosfina en toallas, mascarillas y muestras tomadas con hisopos en el hotel. La fosfina es una sustancia altamente tóxica que puede causar graves problemas respiratorios y daños en los órganos.

El Harbour Suites, ahora cerrado, es uno de los muchos hoteles de bajo costo situados a poca distancia a pie de atracciones turísticas como la Mezquita Azul y Santa Sofía. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP