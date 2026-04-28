Corte surcoreana condena a la esposa del destituido presidente Yoon por más delitos de corrupción

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Una imagen del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol y su esposa Kim Keon Hee se ve durante una marcha de partidarios ante el Alto Tribunal de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el martes 28 de abril de 2026. Las letras dicen "no culpables". (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

La ex primera dama Kim Keon Hee fue condenada en enero a 20 meses de prisión en un tribunal de distrito por recibir regalos, entre ellos un collar de diamantes Graff y un bolso Chanel, de la Iglesia de la Unificación a cambio de promesas de favores políticos. Sin embargo, fue absuelta de su implicación en un plan de manipulación del precio de acciones antes de convertirse en primera dama.

Ambas partes apelaron, y el Tribunal Superior de Seúl elevó su pena de cárcel a cuatro años el martes al declararla culpable de haber recibido otro bolso Chanel de la Iglesia y del cargo de manipulación de precios.

La pareja presidencial sufrió una caída en desgracia dramática después de que la imposición de la ley marcial por parte de Yoon en diciembre de 2024 condujera a su suspensión mediante juicio político y, finalmente, a su destitución. Yoon enfrenta una serie de juicios penales relacionados con el fiasco de la ley marcial y otros escándalos. Los investigadores afirman que Kim no participó en la aplicación de la ley marcial de Yoon.

El Tribunal Superior de Seúl señaló que una primera dama, al ser la persona más cercana a un presidente, representa al país junto con su esposo y ejerce una gran influencia sobre él. Indicó que Kim no cumplió con las expectativas públicas de integridad y que, por el contrario, explotó su condición de figura pública para obtener los regalos de la Iglesia de la Unificación.

Tanto Kim como un fiscal especial independiente tienen una semana para apelar ante el Tribunal Supremo, el máximo tribunal del país. El equipo del fiscal especial independiente Min Joong-ki había solicitado anteriormente una pena de 15 años; el equipo de defensa de Kim ha sostenido que la investigación de Min tenía motivaciones políticas.

Kim está en la cárcel desde agosto pasado, cuando el tribunal de distrito de Seúl aprobó una orden para arrestarla, al citar la posibilidad de que destruyera pruebas. Cuando Yoon estaba en el cargo, Kim se vio envuelta en una serie de escándalos que perjudicaron el índice de aprobación de su esposo y proporcionaron munición política incesante a sus rivales.

Yoon, un conservador, declaró de forma abrupta la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 y envió tropas y agentes de policía a la Asamblea Nacional, con el argumento de que pretendía eliminar a las “fuerzas antiestatales” y a los “descarados simpatizantes de Corea del Norte”. Ha defendido su acción y la ha calificado como un intento desesperado de recabar apoyo público para su lucha contra el opositor Partido Democrático, de tendencia progresista, que obstaculizaba su agenda. El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró culpable a Yoon de rebelión en febrero por movilizar fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de tomar la Asamblea, arrestar a oponentes políticos y establecer un poder sin control por un periodo indefinido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP