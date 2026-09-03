americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corte Suprema provincial confirma sobreseimiento de rugbiers franceses por abuso sexual en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — La Corte Suprema de la provincia argentina de Mendoza confirmó el jueves el sobreseimiento de los dos jugadores de la selección francesa de rugby que habían sido investigados por el presunto abuso sexual de una mujer en 2024.

El máximo tribunal provincial dejó firme la desvinculación definitiva de Hugo Auradou y Oscar Alain Marie Jegou por el delito de abuso sexual con acceso carnal, el cual no pudo ser acreditado con el grado de probabilidad requerido para llevar la causa a juicio oral, según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

Jegou y Auradou estuvieron detenidos en dependencias del poder judicial de Mendoza y luego en prisión domiciliaria en la capital de esa provincia —a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires— acusados de violar a una mujer mayor de edad en un hotel el 7 de julio de 2024, luego de disputar un partido contra los Pumas argentinos.

Los acusados, que en septiembre de ese mismo año recibieron autorización para regresar a su país, declararon que tuvieron relaciones sexuales consentidas con la mujer. El caso no llegó a juicio oral porque el ministerio Público Fiscal desestimó continuar con la acción penal por falta de evidencia incriminatoria sólida, decisión que fue ratificada por tribunales inferiores.

La denunciante conoció a los dos franceses en una discoteca la noche después del partido y, según relató, fue violada pocas horas después en una habitación del hotel Diplomatic de la capital provincial. La mujer aceptó someterse a revisiones físicas como parte de la pesquisa.

En sus fundamentos, los miembros de la Corte Suprema provincial sostuvieron que las pruebas producidas durante la instrucción “desvirtuaron la hipótesis de la acusación, en tanto el relato de la denunciante presentó contradicciones, inconsistencias y falta de espontaneidad”.

Tomaron en cuenta que las pruebas médicas practicadas por el Cuerpo Médico Forense descartaron maniobras de violencia sexual o asfixia. El tribunal valoró también que los informes psicológicos concluyeron que “la narración de los hechos no reunía criterios de credibilidad ni validez, evidenciando modificaciones por influencias externas”.

Si bien el fallo de este jueves marca el cierre definitivo del proceso penal en la provincia de Mendoza, la denunciante tiene como último recurso legal llevar la revisión del expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter