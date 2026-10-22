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Corte Suprema permite a Nueva Hampshire prohibir credenciales de estudiante como ID para votar

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema despejó el camino el jueves para que Nueva Hampshire prohíba por completo el uso de identificaciones de estudiante para votar durante las elecciones de noviembre.

En la imagen se ve la Corte Suprema de EEUU el lunes 5 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)
En la imagen se ve la Corte Suprema de EEUU el lunes 5 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

Los magistrados concedieron una apelación de emergencia respaldada por los republicanos y bloquearon el uso de las identificaciones estudiantiles como método alternativo de identificación. La Corte Suprema citó un principio jurídico de larga data según el cual los jueces no deberían cambiar las reglas de votación demasiado cerca del Día de las Elecciones.

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única magistrada que expresó públicamente su desacuerdo.

Nueva Hampshire aprobó este año una ley que establecía que las identificaciones estudiantiles dejarían de ser una forma de identificación aceptada de manera expresa para obtener una boleta. Luego, el secretario de gobierno emitió directrices que las prohibían como vía alternativa para demostrar la identidad de un votante.

Un juez mantuvo la ley vigente, pero bloqueó las directrices a inicios de octubre, lo que motivó la apelación ante la Corte Suprema. El Comité Nacional Republicano se manifestó en apoyo del estado.

La decisión llega a menos de dos semanas de que los votantes de Nueva Hampshire decidan una contienda muy reñida por un escaño en el Senado de Estados Unidos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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