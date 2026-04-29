Corte Suprema de Eslovaquia confirma condena de 21 años por intento de asesinato de Fico

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El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, habla con su homólogo polaco, Donald Tusk (no fotografiado), a su llegada a la cumbre de la Unión Europea en Nicosia, Chipre, el 24 de abril de 2026. (AP Foto/Petros Karadjias) AP

Juraj Cintula, de 73 años, abrió fuego contra Fico el 15 de mayo de 2024, mientras el político saludaba a simpatizantes luego de una reunión de su gobierno en la localidad de Handlová, a unos 140 kilómetros (85 millas) al noreste de la capital, Bratislava.

Cintula fue arrestado inmediatamente después del ataque y quedó en prisión preventiva. Afirmó que su motivo para el tiroteo fueron sus discrepancias con las políticas gubernamentales, pero rechazó la acusación de “terrorista”. Manifestó que quería hacerle daño a Fico, pero no matarlo.

El atacante señaló que no estaba de acuerdo con las políticas de Fico, incluida la eliminación de una fiscalía especial anticorrupción y el fin de la ayuda militar a Ucrania.

Fue sentenciado el 21 de octubre y recurrió la condena.

El fallo del miércoles es definitivo.

Fico recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado desde Handlová a un hospital en la cercana ciudad de Banská Bystrica. Fue sometido a una cirugía de cinco horas, seguida de otra operación de dos horas dos días después. Desde entonces se ha recuperado.

El primer ministro ha sido una figura divisiva desde su regreso al poder en 2023. Sus políticas prorrusas y otras medidas han provocado numerosas protestas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP