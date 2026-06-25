Corte Suprema despeja el camino para que Trump reactive política migratoria restrictiva

Los magistrados, en una decisión de 6-3, revocaron una orden de un tribunal inferior que bloqueaba la práctica, la cual limitaba el número de personas que podían solicitar asilo cada día durante el gobierno de Obama y en el primer mandato del presidente Donald Trump.

Defensores de los migrantes señalaron que la táctica creó una crisis humanitaria, ya que miles de personas se asentaron en refugios improvisados e inseguros para esperar su turno. El gobierno de Trump sostuvo que era necesaria para hacer frente a un aumento de solicitantes de asilo en la frontera.

La política no está vigente ahora, aunque las autoridades han impuesto otras restricciones a los solicitantes de asilo.

El gobierno argumenta que la dosificación es una herramienta crítica que ha sido utilizada por presidentes de ambos partidos y que debería seguir disponible. Abogados federales afirman que las personas rechazadas en la frontera podrían regresar más tarde, aunque cuando la política estuvo vigente anteriormente las filas eran de miles de personas.

El caso es una de varias demandas migratorias que el tribunal está considerando en este periodo, entre ellas el impulso de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento y el esfuerzo de su gobierno por retirar protecciones legales temporales a migrantes que huyen de la inestabilidad y de conflictos armados.

Según la ley federal, los migrantes que llegan a Estados Unidos deben poder solicitar asilo y ser sometidos a una evaluación para determinar si temen persecución en sus países de origen.

El Departamento de Justicia argumentó que las personas detenidas por las autoridades no han llegado, por lo que los agentes de inmigración no tienen que permitirles solicitar asilo.

Pero los abogados de quienes buscan asilo sostienen que la ley desde hace tiempo significa que cualquiera que llegue a un puerto de entrada debe ser evaluado, y que bloquear las llegadas pasa por alto los ideales del país.

La dosificación se utilizó por primera vez durante el gobierno del presidente Barack Obama, cuando grandes cantidades de haitianos aparecieron en el principal cruce hacia San Diego desde Tijuana, México. Se amplió a todos los cruces fronterizos desde México durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

Terminó en 2020, cuando el gobierno introdujo mayores restricciones durante la pandemia de coronavirus, y el presidente Joe Biden la rescindió formalmente en 2021.

Ese mismo año, un juez federal con sede en California determinó que la dosificación violaba los derechos de los solicitantes de asilo y la ley que exige la evaluación. Un panel dividido de un tribunal de apelaciones confirmó el fallo, pero casi la mitad de los jueces del tribunal completo con sede en San Francisco votó a favor de volver a examinarlo, una señal contundente que podría haber llamado la atención de la Corte Suprema.

La ley de Estados Unidos permite que las personas que buscan refugio soliciten asilo una vez que están en suelo estadounidense, independientemente de si llegaron legalmente. Para calificar para el asilo, deben demostrar temor de persecución en su país de origen por razones específicas, como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Las personas a quienes finalmente se les concede asilo no pueden ser deportadas. Pueden trabajar legalmente, traer a familiares directos, solicitar la residencia legal y buscar la ciudadanía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP