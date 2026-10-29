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Corte revoca perdón judicial a Wander Franco y lo condenan a 3 años de prisión suspendida

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — La Corte de Apelación de la provincia de Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana, suspendió, a solicitud de los fiscales, el perdón judicial que se le había otorgado al excampocorto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, por abuso sexual y psicológico de una menor de edad.

El Ministerio Público dominicano argumentó que el perdón judicial dado a Franco en un tribunal anterior, incurre en una errónea interpretación para situaciones excepcionales que no ocurren en este caso.

Los abogados de Franco intentaron objetar la solicitud de los fiscales, pero el tribunal no los acogió.

Los jueces Miguelina Beard, Germán Martínez y Manuel Ureña, declararon culpable al jugador, y lo condenaron a tres años de prisión suspendida con la condición de residir en un lugar fijo y bajo vigilancia de un juez.

Estas condiciones le fueron impuestas por su edad, y para que pueda reinsertarse en la sociedad. En caso de incumplimiento, Franco deberá cumplir la pena en prisión.

A la salida del tribunal, ni Franco ni sus abogados ofrecieron declaraciones a la prensa.

Los fiscales lograron demostrar sus acusaciones con suficientes pruebas, las cuales establecieron la conducta delictiva de Franco y la madre de la víctima, a la cual le fue ratificada la condena de 10 años de prisión tras ser declarada culpable de delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.

El tribunal también ordenó, decomisar unos 34.000 dólares que le fueron hallados a la madre, como parte del dinero que recibía de Franco a cambio de consentir la relación con su hija.

También le impusieron a Franco una multa equivalente a tres salarios mínimos de la República Dominicana.

Franco aún podría apelar esta decisión y llevar el casa a la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de casación, que es el último nivel de la justicia dominicana.

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Vea aquí la cobertura completa de béisbol de AP

FUENTE: AP

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