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Corey Seager, fuera por tercer juego seguido de los Rangers con una conmoción cerebral leve

El campocorto de los Rangers de Texas, Corey Seager, quedó fuera de la alineación por tercer juego consecutivo porque está lidiando con una conmoción cerebral leve, informó el mánager Skip Schumaker antes de que enfrentaran a los Medias Rojas de Boston la noche del domingo.

Kameron Misner (26), de los Reales de Kansas City, es puesto fuera en segunda base mientras el campo corto de los Rangers de Texas, Corey Seager, derecha, lanza a primera para completar una jugada de doble play en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del jueves 11 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley)
Kameron Misner (26), de los Reales de Kansas City, es puesto fuera en segunda base mientras el campo corto de los Rangers de Texas, Corey Seager, derecha, lanza a primera para completar una jugada de doble play en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del jueves 11 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Seager intentó anotar desde primera con el doble de Brandon Nimmo el jueves contra los Reales de Kansas City cuando chocó con el receptor Carter Jensen. Se mantuvo en el juego y conectó un jonrón.

Seager se perdió 19 juegos en mayo y a inicios de junio por una inflamación en la parte baja de la espalda.

Ha tenido dificultades esta temporada, con un promedio de apenas .186, nueve jonrones y 24 carreras impulsadas.

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FUENTE: AP

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