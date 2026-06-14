Corey Seager, fuera por tercer juego seguido de los Rangers con una conmoción cerebral leve

Kameron Misner (26), de los Reales de Kansas City, es puesto fuera en segunda base mientras el campo corto de los Rangers de Texas, Corey Seager, derecha, lanza a primera para completar una jugada de doble play en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del jueves 11 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP