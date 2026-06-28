Corea del Sur deja el Mundial en crisis tras eliminación prematura y duras críticas del presidente

Le Kang-in, de Corea del Sur, se lamenta tras la derrota ante Sudáfrica en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026 en Monterrey (AP Foto/Moisés Castillo) AP

Corea del Sur ganó su partido inaugural contra República Checa y luego perdió sus siguientes dos encuentros del Grupo A ante Sudáfrica y México.

Corea del Sur esperaba clasificarse a la siguiente ronda como uno de ocho terceros lugares en este nuevo formato. Todo se vino abajo cuando Congo derrotó a Uzbekistán 3-1 el sábado.

“Como expresidente honorario de un club de fútbol profesional y miembro de corazón de los Red Devils, no sólo siento sorpresa, sino una enorme confusión ante este inesperado resultado", dijo el mandatario en un extenso comunicado en el que criticó la estructura y gestión de la selección nacional y el nombramiento de Myung-bo como entrenador.

“Una vez más, ha quedado demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Si se valora la lealtad y el faccionalismo por encima de la competencia y se designa como líder a una persona incapaz, el desenlace es tan predecible como el fuego”, manifestó el presidente.

Hong, de 57 años, se encontraba en su segunda etapa al frente de la selección nacional. Fue el entrenador en el Mundial de Brasil 2014 , cuando Corea del Sur tampoco avanzó más allá de la fase de grupos.

Corea del Sur es asistente frecuente a los Mundiales, con 11 participaciones consecutivas, y llegó a semifinalistas en el certamen de 2002, cuando fue coanfitrión de la justa.

El presidente Myung pidió al Ministerio Nacional de Cultura, Deportes y Turismo que analice los fracasos de la selección nacional.

"Ofrezco sinceras disculpas al pueblo por la profunda decepción causada por esta absurda situación. Actuaremos con rapidez para reformar la administración deportiva y garantizar que esto no vuelva a ocurrir”, puntualizó el mandatario.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP