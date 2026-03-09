Corea del Sur avanza a cuartos del Clásico Mundial con victoria 7-2 sobre Australia

Los jugadores de Corea del Sur se sacan selfies al festajar la victoria ante Australia en el Clásico Mundial de béisbol, el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

Los surcoreanos se unieron a Japón y Shohei Ohtani, que ya habían avanzado desde el Grupo C.

Corea del Sur, Australia y Taiwán terminaron la fase de grupos con marca de 2-2. Corea del Sur avanzó mediante un complicado sistema de desempate que se redujo a que necesitaba vencer a Australia por cinco carreras o más.

Australia podría haber avanzado con la victoria o perdiendo por cuatro carreras o menos.

Japón (3-0) cerrará la fase de grupos el martes contra República Checa (0-3).

Corea del Sur anotó la carrera decisiva en la novena entrada con un elevado de sacrificio de Hyun Min Ahn que remolcó a Hae-Min Park.

Bo Gyeong Moon hizo gran parte del daño por Corea del Sur con cuatro carreras impulsadas, con lo que llegó a 11 en el torneo. Australia utilizó a tres lanzadores en los tres primeros episodios, intentando frenar a los agresivos surcoreanos.

Ju Young Son se acreditó la victoria y el abridor Lachlan Wells cargó con la derrota.

Se trata de la primera vez que Corea del Sur accede a los cuartos de final del Clásico después de tres eliminaciones consecutivas en la fase de grupos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP