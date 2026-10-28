Corea del Norte lanza un proyectil no identificado frente a su costa este, dice Seúl

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Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del líder norcoreano Kim Jong Un durante un noticiero el sábado 24 de octubre de 2026, en la estación de tren de Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no ofreció más detalles, incluido cuál fue el tipo de arma disparada.

El lanzamiento se llevó a cabo en medio de una creciente animosidad entre las dos Coreas por las explosiones de minas terrestres del mes pasado, en las cuales resultaron heridos tres soldados surcoreanos. Seúl acusó a Corea del Norte de colocar minas al sur de la línea de demarcación militar que causaron las explosiones del 21 de septiembre, pero Pyongyang ha negado tener responsabilidad en las detonaciones, y advirtió que aplicará represalias si se le provoca.

La semana pasada, el gobierno norcoreano indicó que reanudaría las transmisiones de propaganda en la línea del frente y desplegaría nuevos sistemas de armas a lo largo de la frontera con Corea del Sur. Seúl propuso posteriormente conversaciones para aclarar la línea fronteriza y evitar enfrentamientos accidentales, pero Pyongyang no ha respondido.

El lanzamiento del jueves también ocurrió cinco días después de que el líder norcoreano Kim Jong Un visitara China a través de un puente recién inaugurado que conecta a ambos países.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP