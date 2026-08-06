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Corea del Norte lanza un proyectil no identificado frente a su costa, dice Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur afirma que Corea del Norte ha lanzado un proyectil no identificado frente a la costa oriental norcoreana.

ARCHIVO - Una bandera norcoreana ondea al viento sobre una torre de 160 metros en el poblado norcoreano de Gijungdong, vista desde el pueblo libre de Taesungdong, en la zona desmilitarizada, en Paju, Corea del Sur, el 24 de abril de 2018. (AP Foto/Lee Jin-man, Archivo)
ARCHIVO - Una bandera norcoreana ondea al viento sobre una torre de 160 metros en el poblado norcoreano de Gijungdong, vista desde el pueblo libre de Taesungdong, en la zona desmilitarizada, en Paju, Corea del Sur, el 24 de abril de 2018. (AP Foto/Lee Jin-man, Archivo) AP

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el lanzamiento se produjo el jueves, pero no ofreció más detalles, como el tipo de arma disparada.

FUENTE: AP

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