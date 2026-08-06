Corea del Norte lanza un proyectil no identificado frente a su costa, dice Corea del Sur

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el lanzamiento se produjo el jueves, pero no ofreció más detalles, como el tipo de arma disparada.
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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur afirma que Corea del Norte ha lanzado un proyectil no identificado frente a la costa oriental norcoreana.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el lanzamiento se produjo el jueves, pero no ofreció más detalles, como el tipo de arma disparada.
FUENTE: AP
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