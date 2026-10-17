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Corea del Norte dice que probó un nuevo sistema de torpedos con capacidades de IA

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte anunció el sábado que probó con éxito un nuevo sistema de torpedos que utiliza inteligencia artificial para la detección y guía de objetivos.

En esta imagen, proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, su líder, Kim Jong Un (delante, izquierda), su esposa y su hija, visitan un nuevo museo de defensa, el Museo Nacional de Defensa de la Revolución, en una ubicación no revelada en Corea del Norte, el 11 de octubre de 2026. Periodistas independientes no tuvieron acceso a la cobertura del evento mostrado en esta imagen distribuida por el gobierno norcoreano. El contenido de la imagen está tal y como se proporcionó y no pudo verificarse de forma independiente. La marca de agua, en coreano, en la imagen fue incluida por la fuente y dice ACNC, la abreviatura de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)
En esta imagen, proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, su líder, Kim Jong Un (delante, izquierda), su esposa y su hija, visitan un nuevo museo de defensa, el Museo Nacional de Defensa de la Revolución, en una ubicación no revelada en Corea del Norte, el 11 de octubre de 2026. Periodistas independientes no tuvieron acceso a la cobertura del evento mostrado en esta imagen distribuida por el gobierno norcoreano. El contenido de la imagen está tal y como se proporcionó y no pudo verificarse de forma independiente. La marca de agua, en coreano, en la imagen fue incluida por la fuente y dice "ACNC", la abreviatura de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) AP

La Agencia Central de Noticias de Corea reportó que el arma probada el jueves era un sistema de torpedos “ultrarrápido y de gran precisión” llamado Zam-2.0. No explicó a qué se refería con inteligencia artificial.

De acuerdo con la información, la prueba verificó los sistemas de propulsión del arma, que fueron desarrollados mediante más de 180 ensayos en los últimos cinco años.

El ejército de Corea del Sur, que a menudo acusa al Norte de exagerar sobre sus tecnologías militares, no comentó el reporte de la ACNC.

Corea del Norte ha intensificado las demostraciones de armamento en las últimas semanas, incluyendo sus primeras pruebas de misiles lanzados bajo el agua en casi tres años, mientras su líder, Kim Jong Un, cambia su enfoque hacia las capacidades navales tras años de desarrollo de misiles balísticos. Expertos señalan que en esas pruebas, realizadas el miércoles, probablemente participó un submarino aún no desplegado que Pyongyang apuntó que está diseñado para lanzar armas nucleares.

El Norte probó también sistemas de misiles hipersónicos de diversos alcances el 20 de septiembre y el 3 de octubre, en su intento de ampliar su arsenal de armas diseñadas para saturar las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón. Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano, sostuvo que los misiles probados el 3 de octubre también utilizaron tecnología de inteligencia artificial.

Pero algunos expertos dicen que, aunque Pyongyang probablemente esté mejorando su software de guiado, es dudoso que sus armas cuenten realmente con capacidades digitales avanzadas como la designación autónoma de objetivos.

En los últimos años, Kim Jong Un ha paralizado toda diplomacia y cooperación con el Sur, a quien calificó de enemigo permanente, mientras se prolonga un estancamiento de años en las negociaciones nucleares con Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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