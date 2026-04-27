Cooper Flagg supera a su excompañero de Duke Kon Knueppel como Novato del Año de la NBA

Cooper Flagg, de los Mavericks de Dallas, lleva el balón durante el juego de baloncesto de la NBA contra los Bulls de Chicago, el domingo 12 de abril de 2026, en Dallas. (AP Foto/Albert Pena) AP

Flagg fue el primer novato desde Michael Jordan en 1984-85 en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos. Eso y otros reconocimientos para un adolescente fueron suficientes para sobreponerse a una temporada difícil de los Mavericks, mientras que Knueppel ayudó a los Hornets a clasificarse para el torneo de play-in.

Flagg, de 19 años, y Knueppel fueron primero y segundo en anotación entre novatos, los primeros excompañeros universitarios en lograrlo desde las estrellas de UConn Emeka Okafor y Ben Gordon en 2004-05. VJ Edgecombe, de Filadelfia, fue el otro finalista.

Flagg y Knueppel se alternaron como favoritos en las apuestas durante la temporada, pero la explosión de 96 puntos de Flagg en dos partidos el penúltimo fin de semana pudo haber inclinado la balanza. El jugador de los Mavericks era el favorito de cara al anuncio.

El primero de esos partidos fue la actuación de 51 puntos de Flagg contra Orlando, la primera vez que un adolescente anota 50 en la NBA. Rompió su propio récord para un adolescente, de 49, establecido antes en la temporada contra Knueppel y los Hornets.

“Veo los partidos todas las noches. Puedo revisar las planillas de anotación. Creo que también estaba viendo a Kon porque es uno de mis hermanos. Tuvimos una conexión muy buena, y vamos a estar el uno para el otro por el resto de nuestras vidas. También lo veía como aficionado, pero obviamente al mismo tiempo estaba esa competencia”, comentó Flagg, al ser consultado sobre cuán de cerca siguió a Knueppel durante la temporada.

Fue, como se esperaba, una de las votaciones más cerradas en la historia del Novato del Año.

Solo 26 puntos separaron a Flagg y Knueppel en una votación en la que 100 reporteros y comentaristas que cubren la liga clasificaron a sus tres mejores novatos, con cinco puntos para el primer lugar, tres para el segundo y uno para el tercero.

Hubo tres años en los que el premio se compartió por un empate en la votación, y dos de esos incluyeron a jugadores de Duke: Elton Brand y Grant Hill. Brand y Steve Francis empataron por el premio en 2000; Hill y Jason Kidd —el actual entrenador de Flagg— lo hicieron en 1995; y Dave Cowens y Geoff Petrie en 1971.

El premio de 2022, que utilizó el formato de votación actual, vio a Scottie Barnes superar a Evan Mobley por 15 puntos.

Y en 1981, bajo un formato distinto, Darrell Griffith superó a Kelvin Ransey por un voto —19-18. Ese año se emitieron solo 69 boletas, con Larry Smith (14) terminando tercero y Kevin McHale (11) cuarto.

Knueppel, que fue “one-and-done” en Duke igual que Flagg pero cumplió 20 antes de que comenzara su carrera en la NBA, se convirtió en el primer novato en liderar la liga en triples con 273.

Promedió 18,5 puntos, 5,3 rebotes y 3,4 asistencias, mientras lanzó 42,5% en triples para unirse a Larry Bird y Paul Pierce como los únicos novatos de la NBA en promediar 15 puntos y cinco rebotes por partido, con más de 40% de acierto desde más allá del arco.

Con Knueppel como figura, Charlotte ganó 44 partidos —una mejora de 25 victorias respecto de la temporada pasada— antes de ser eliminado por Orlando en el torneo de play-in.

El premio al novato fue el sexto anunciado por la NBA desde el final de la temporada regular. Los otros:

— Victor Wembanyama, de San Antonio, fue elegido de manera unánime Jugador Defensivo del Año.

— Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, recibió 96 de los 100 votos posibles para el primer lugar y ganó el premio al Jugador Más Decisivo del Año.

— Keldon Johnson, de San Antonio, ganó el premio al Sexto Hombre del Año.

— Derrick White, de Boston, ganó el Premio a la Deportividad. Ese galardón, a diferencia de la mayoría de los otros, lo eligen únicamente los jugadores en activo.

— Nickeil Alexander-Walker, de Atlanta, ganó el premio al Jugador de Mayor Progreso.

Otros anuncios de premios aún por programarse incluyen el MVP (Gilgeous-Alexander, Wembanyama o Nikola Jokic, de Denver) y el Entrenador del Año (J.B. Bickerstaff, de Detroit; Mitch Johnson, de San Antonio; o Joe Mazzulla, de Boston).

La NBA anunciará al Ejecutivo del Año, al Compañero del Año Twyman-Stokes y al ganador del premio Hustle más adelante esta semana.

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El redactor deportivo de AP Steve Reed y el redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP