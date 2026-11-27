Cooper Flagg, de los Mavericks de Dallas, salta hacia la cesta frente a Miles Bridges, de los Suns de Phoenix, el viernes 27 de noviembre de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Dallas ya había asegurado el Grupo A del Oeste al ganar sus primeros tres partidos de la Copa. Los Suns quedaron con una marca de 1-3 en la competencia, tras dilapidar una ventaja de 21 puntos ante los Mavs.