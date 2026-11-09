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Cooper Flagg anota 43 y los Mavericks remontan para vencer 125-122 a los Pacers

DALLAS (AP) — Cooper Flagg anotó 43 puntos y capturó 10 rebotes, y Kyrie Irving sumó 35 mientras completaba por primera vez en esta temporada una seguidilla de partidos en noches consecutivas, en la remontada de los Mavericks de Dallas para superar 125-122 a los Pacers de Indiana la noche del lunes.

Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas, lleva el balón perseguido por Aaron Nesmith (23), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero)
Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas, lleva el balón perseguido por Aaron Nesmith (23), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero) AP

P.J. Washington Jr. pudo haber ampliado la ventaja de Dallas con cuatro segundos por jugar, pero falló ambos tiros libres, y Obi Toppin, de Indiana, tomó el rebote. La última posesión de los Pacers terminó cuando Caleb Martin, de Dallas, desvió un pase de Andrew Nembhard cerca de la línea lateral.

Flagg logró su mayor cifra de puntos de la temporada, mientras que Irving igualó su mejor marca del curso. Entre ambos combinaron 26 puntos en el cuarto periodo —incluidos los primeros 13 de Dallas—, mientras los Mavericks superaron a los Pacers 35-29 en ese tramo.

Irving, que ha jugado esta temporada tras perderse 19 meses por una rotura del ligamento cruzado anterior, disputó 28 minutos en la paliza del domingo por la noche 130-93 sobre Brooklyn y un máximo de la temporada de 38 minutos contra Indiana, después de haberse perdido el segundo partido de la primera serie de encuentros en noches consecutivas de los Mavericks hace 2 semanas y media. Encestó un máximo de la temporada de siete triples.

Dallas (7-4) barrió una estadía en casa de tres partidos y está tres juegos por encima de .500 por primera vez desde el 1 de marzo de 2025 (con marca de 32-29).

Flagg suma cuatro dobles-dobles consecutivos y cinco en la temporada.

Los Pacers (3-8) fueron liderados por Pascal Siakam con 29 puntos, pero solo tres de ellos llegaron en la segunda mitad. Aaron Nesmith anotó 18 unidades, con dos de sus cuatro triples en el último minuto.

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