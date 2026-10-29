americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cooper Flagg anota 26 puntos y da 8 asistencias en triunfo de Mavericks 120-96 ante Thunder mermado

DALLAS (AP) — Cooper Flagg anotó 26 puntos y repartió ocho asistencias, y P.J. Washington sumó 18 unidades, mientras los Mavericks de Dallas vencieron 120-96 al Thunder de Oklahoma City, diezmado por las lesiones, la noche del miércoles.

Cooper Flagg. de los Mavericks de Dallas, lleva el balón frente a Brooks Barnhizer, del Thunder de Oklahoma City, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Dallas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter)
Cooper Flagg. de los Mavericks de Dallas, lleva el balón frente a Brooks Barnhizer, del Thunder de Oklahoma City, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Dallas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter) AP

Los Mavericks (3-2) estuvieron arriba por 12 en la primera mitad y por 27 en el cuarto periodo para colocarse por encima de .500 por primera vez desde que Flagg se unió al equipo el otoño pasado.

Kyrie Irving, de Dallas, encestó 15 tantos, 13 en la primera mitad, cuando atinó sus primeros cuatro tiros, incluidos tres desde detrás del arco. Fue el primer partido de temporada regular en casa de Irving desde el 3 de marzo de 2025, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Irving se perdió el partido inaugural en casa de Dallas la semana pasada por ser el segundo encuentro de una serie de dos noches consecutivas.

Ajay Mitchell anotó 29 puntos y Shai Gilgeous-Alexander aportó 21 para el Thunder (4-1).

Oklahoma City disputó su segundo partido en medio de las ausencias prolongadas de Jalen Williams (pierna rota, tobillo dislocado) y Cason Wallace (desgarro del labrum), y también el segundo sin Chet Holgren (tendinitis rotuliana en la rodilla derecha). Alex Caruso también se quedó fuera por una tendinitis rotuliana que lo marginó durante la victoria en casa del lunes ante Phoenix.

Fue la primera victoria en casa para el entrenador de primer año de los Mavericks, Dusty May, en su segundo intento.

Los Mavericks dominaron desde el perímetro. Encestaron 16 triples, su mejor marca de la temporada, en 45 intentos, con 11 convertidos en la primera mitad. El Thunder tuvo su peor registro de la campaña desde larga distancia: 5 de 32, para su peor porcentaje de la temporada, 15,6%. Esas cifras también fueron las más bajas para un rival de los Mavericks esta temporada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: Cuánto orgullo

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: "Cuánto orgullo"

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter