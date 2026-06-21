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Contreras pega jonrón de 3 carreras y Gasser corta sequía de Cerveceros 9-4 ante Bravos

ATLANTA (AP) — El venezolano William Contreras conectó cuatro hits, incluido un jonrón de tres carreras en la segunda entrada de ocho anotaciones de Milwaukee, y los Cerveceros vencieron 9-4 a los Bravos de Atlanta el domingo para cortar una racha de tres derrotas.

William Contreras (24), de los Cerveceros de Milwaukee, celebra tras impulsar tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik Rank)
William Contreras (24), de los Cerveceros de Milwaukee, celebra tras impulsar tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik Rank) AP

Sal Frelick añadió un doble de dos carreras ante Bryce Elder (5-5) y los Cerveceros igualaron su máximo de la temporada de más carreras en una entrada.

Después de desperdiciar una ventaja en la novena entrada en la derrota del sábado 4-3 ante los Bravos, Milwaukee rescató una victoria en la serie de tres juegos entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

El zurdo de los Brewers Robert Gasser (1-3) consiguió su primera victoria tras permitir dos carreras y cuatro hits, además de una base por bolas. Sus siete ponches y seis entradas igualaron sus máximos de carrera.

El mexicoamericano Rowdy Tellez, de Atlanta, conectó un jonrón de dos carreras ante Chad Patrick en la novena. El hondureño Mauricio Dubón sumó tres hits por los Bravos.

Elder permitió 12 hits y ocho carreras en seis entradas. Ha admitido un total combinado de 22 hits y 14 carreras en sus dos aperturas más recientes, incluidas seis carreras en cuatro entradas en una derrota 8-1 en casa de los New York Mets el 14 de junio.

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