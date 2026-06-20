americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los goles de Undav llevan a Alemania a la segunda ronda del Mundial al vencer 2-1 a Costa de Marfil

TORONTO (AP) — De la mano del doblete de Deniz Undav tras ingresar como suplente en la segunda mitad, Alemania le dio la vuelta al marcador y derrotó el sábado 2-1 a Costa de Marfil para asegurar su boleto en los dieciseisavos de final del Mundial.

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

A cuatro minutos del tiempo añadido, Undav recibió un pase de Felix Nmecha frente al arco y lo clavó por encima del guardameta marfileño Yahia Fofana, para setenciar la victoria alemana.

El primer gol de Undav en el partido llegó tras un pase en profundidad de Nadiem Amiri que el delantero Kai Havertz dejó pasar. La pelota alcanzó el botín de Undav, quien lo depositó en el fondo de la red a los 68 minutos. Tanto Amiri como Undav habían ingresado como suplentes ocho minutos antes.

Alemania, la cuatro veces campeona, se sacó de encima el peso de sus prematuras eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022. No ganaban dos partidos consecutivos en un Mundial desde su consagración en la copa de 2014 en Brasil.

Costa de Marfil, en tanto, tendrá que esperar para certificar su primera aparición en la ronda de eliminación directa desde el Grupo E.

En el otro partido de la llave, Ecuador enfrentaba más tarde a Curazao en Kansas City.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter