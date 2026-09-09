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Contreras jugará al menos 1 duelo de rehabilitación antes de volver con Medias Rojas

BOSTON (AP) — El primera base Willson Contreras es elegible para salir de la lista de lesionados de 10 días esta semana por una distensión en el isquiotibial izquierdo y quiere disputar al menos un juego de rehabilitación en las ligas menores antes de regresar con los Medias Rojas de Boston.

Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, golpea en el brazo con su bate al receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 28 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, golpea en el brazo con su bate al receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 28 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

El toletero fue colocado en la lista de lesionados el 31 de agosto por el persistente problema en el isquiotibial que lo había estado molestando durante más de un mes. Disputará el juego de rehabilitación con Portland, de la Doble-A.

“Va a jugar al menos el viernes y hablaremos con él después de eso. Sólo quiere volver a estar listo", comentó el mánager interino Chad Tracy el miércoles, antes del cierre de la serie del equipo contra los Angelinos. "Ha estado fuera un tiempo; simplemente quiere volver a estar en pie y, en realidad, ver algunos lanzamientos, moverse en primera, quizás embasarse”.

Contreras, de 34 años, batea para .274 y lidera al equipo en jonrones (26, la mayor cifra de su carrera) y carreras impulsadas (79) en su primera temporada con Boston, después de ser adquirido en un canje previo a la campaña, procedente de San Luis.

También el miércoles, Tracy comentó que el receptor Adley Rutschman recibió una inyección de cortisona en el problemático codo derecho, después de conectar un jonrón en la victoria del lunes en el primer juego de la serie contra los Angelinos.

Un dolor de codo ha obligado a Rutschman a entrar y salir de la alineación. No estuvo en el lineup por segundo juego consecutivo el miércoles.

“Recibió una inyección después del juego, pero no es que algo haya salido mal", dijo Tracy. "Lo hemos manejado con los días libres”.

Se espera que Rutschman regrese el viernes, cuando los Medias Rojas abran una serie en casa contra Kansas City.

Los Medias Rojas tienen una ventaja cómoda en la lucha por el segundo de los tres comodines de la Liga Americana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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