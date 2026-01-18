Consternación en Europa ante aranceles de Trump a ocho países en la disputa sobre Groenlandia

Gente protesta contra la estrategia de Donald Trump hacia Groenlandia ante el consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia, el sábado 17 de enero de 2026. (AP foto/Evgeniy Maloletka) AP

Las respuestas a la decisión de Trump el sábado variaron desde advertencias sobre que Trump se arriesga a "una peligrosa espiral descendente" hasta predicciones sobre que "China y Rusia deben estar disfrutando de lo lindo".

La amenaza de Trump plantea una prueba potencialmente peligrosa para las relaciones de Estados Unidos con Europa. Varios países europeos han enviado tropas a Groenlandia en los últimos días, diciendo que están allí para entrenamiento de seguridad en el Ártico. El anuncio de Trump se produjo el sábado mientras miles de groenlandeses concluían una protesta frente al consulado de Estados Unidos en la capital, Nuuk.

El presidente republicano pareció indicar que emplearía los aranceles como herramienta de presión para forzar conversaciones con Dinamarca y otros países europeos sobre el estatus de Groenlandia, un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN Dinamarca que él considera crítico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia enfrentarían el arancel.

Hay preguntas inmediatas sobre cómo podría intentar implementar la Casa Blanca los aranceles porque la UE es una zona económica única en términos de comercio, según un diplomático europeo que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. Tampoco estaba claro cómo podría actuar Trump bajo la ley de Estados Unidos, aunque podría citar unos poderes económicos de emergencia que han sido impugnados ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que China y Rusia se beneficiarán de las divisiones entre Estados Unidos y Europa. “Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordar esto dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida”, añadió en una publicación en redes sociales.

La iniciativa de Trump también fue criticado a nivel nacional.

El senador estadounidense Mark Kelly, expiloto de la Marina de Estados Unidos y demócrata que representa a Arizona, señaló que los aranceles amenazados por Trump a los aliados de Estados Unidos harían que los estadounidenses "paguen más para intentar obtener un territorio que no necesitamos".

"Las tropas de países europeos están llegando a Groenlandia para defender el territorio de nosotros. Asimilen eso", escribió en redes sociales. "El daño que este presidente está haciendo a nuestra reputación y nuestras relaciones está creciendo, haciéndonos menos seguros. Si no cambia algo, nos quedaremos solos con adversarios y enemigos en todas direcciones".

"Riesgo de una peligrosa espiral descendente"

Noruega y Reino Unido no forman parte de los 27 miembros de la UE, que opera como una zona económica única en términos de comercio. No estaba claro de inmediato si los aranceles de Trump impactarían a todo el bloque. Representantes de la UE programaron conversaciones de emergencia para la noche del domingo para determinar una posible respuesta.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se comprometieron a mantener su plena solidaridad con Dinamarca y Groenlandia.

"Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y plantearían el riesgo de una peligrosa espiral descendente. Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida a defender su soberanía", escribieron en una declaración conjunta el sábado por la noche.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia y también legislador del Parlamento Europeo, afirmó que la UE debería suspender el acuerdo arancelario del año pasado con Estados Unidos, describiendo las amenazas de Trump como "chantaje comercial".

Se espera que los ministros de Exteriores de Dinamarca y Noruega también aborden la crisis el domingo en Oslo durante una conferencia de prensa.

Leicester informó desde París y Cook desde Bruselas. El periodista de Associated Press Josh Boak en West Palm Beach, Florida, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP