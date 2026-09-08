Conservador De la Espriella levanta suspensión de porte de armas en Colombia

“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, dijo el mandatario conservador en un video difundido en X en el que firmó el decreto.

El decreto aclara que no autoriza el libre porte de armas de fuego, por lo que los particulares, de manera excepcional, podrán poseer y portar armas con un permiso estatal.

De la Espriella dijo que los requisitos para otorgar los permisos son “muy estrictos” y que las personas deben “reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales” y no tener antecedentes penales.

Esta fue una promesa de campaña de De la Espriella, quien venció en las urnas al senador Iván Cepeda que representaba la continuidad de las políticas del presidente progresista Gustavo Petro (2022-2026).

En 1993 se creó el régimen de permisos para el porte de armas en Colombia que fijó los requisitos para la tenencia de armas. Cada gobierno podía decidir si suspender o no el porte.

Petro, quien consideraba que los civiles no debían tener armas, lo restringió y firmó antes de dejar el poder un decreto que suspendía el porte de armas hasta diciembre de 2026. Sin embargo, De la Espriella levantó la restricción con el nuevo decreto.

De la Espriella defendió que el porte de armas no contribuye al aumento del crimen. “El 99,9 de los delitos cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales”, aseguró.

Agregó que entre enero y septiembre las autoridades decomisaron unas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.

Colombia aún lidia con grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, pese a que hace una década el Estado firmó un histórico acuerdo de paz con la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

FUENTE: AP