Consejo de Volkswagen aprueba recortar 50.000 empleos más y cerrar 4 plantas

El logotipo de VW frente a la planta de Volkswagen en Osnabrück, Alemania, el miércoles 26 de agosto de 2026. (David Ebener/dpa vía AP) AP

El plan, presentado por el director general Oliver Blume para contrarrestar la competencia en China y los obstáculos derivados de los aranceles de Estados Unidos, superó la resistencia de los representantes de los empleados y del gobierno regional, que posee una participación en la compañía.

“Esta es una señal contundente para el futuro del Grupo Volkswagen”, manifestó Blume en un comunicado. El plan “hará que nuestras marcas icónicas sean aún más atractivas, más fuertes y competitivas”.

El plan prevé reducir el número de modelos en alrededor de 50%. La empresa indicó que tenía un exceso de capacidad de producción de 500.000 vehículos en Europa y que “no puede asegurarse una asignación competitiva de producción futura” a las plantas de Emden, Zwickau, Hanover y Neckarsulm, aunque se explorarán usos alternativos. El comunicado de la junta señaló que habría un “ajuste del número de empleados de alrededor de 50.000 puestos”, incluidos cargos directivos.

Reducir el número de modelos implicaría mayores volúmenes por modelo, lo que disminuiría los costos fijos.

El plan también contempla “estructuras de liderazgo más ágiles y líneas de decisión más cortas”.

El comunicado de prensa del jueves estuvo acompañado por una declaración de la principal representante de los empleados, Daniela Cavallo, quien sostuvo que el plan era “una necesidad para que nuestra empresa avance con éxito hacia la próxima década sin que las medidas asociadas recaigan únicamente del lado de los empleados”.

Cavallo había sido muy crítica del plan cuando se presentó hace poco. Los representantes de los trabajadores ocupan la mitad de los asientos en la junta, mientras que el gobierno de la región de Baja Sajonia, donde Volkswagen tiene su sede, cuenta con dos asientos.

El gobernador de Baja Sajonia, Olaf Lies, manifestó que la empresa enfrentaba desafíos “enormes” y que el plan representaba “un camino compartido hacia la transformación necesaria”.

Volkswagen, que cuenta con alrededor de 650.000 empleados, reportó una caída del 30% en las ganancias después de impuestos durante el primer semestre del año, ya que las ventas se vieron afectadas en China. Además de la marca principal Volkswagen, otras de sus marcas incluyen Audi, Skoda, Porsche y SEAT. __

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP