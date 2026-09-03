americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Consejo de Volkswagen aprueba recortar 50.000 empleos más y cerrar 4 plantas

FRÁNCFORT (AP) — La junta directiva de Volkswagen aprobó el jueves un amplio plan de reducción de costos que recortaría 50.000 puestos de trabajo, reduciría a la mitad la gama de modelos de la empresa y pondría fin a la producción de automóviles en cuatro plantas alemanas.

El logotipo de VW frente a la planta de Volkswagen en Osnabrück, Alemania, el miércoles 26 de agosto de 2026. (David Ebener/dpa vía AP)
El logotipo de VW frente a la planta de Volkswagen en Osnabrück, Alemania, el miércoles 26 de agosto de 2026. (David Ebener/dpa vía AP) AP

El plan, presentado por el director general Oliver Blume para contrarrestar la competencia en China y los obstáculos derivados de los aranceles de Estados Unidos, superó la resistencia de los representantes de los empleados y del gobierno regional, que posee una participación en la compañía.

“Esta es una señal contundente para el futuro del Grupo Volkswagen”, manifestó Blume en un comunicado. El plan “hará que nuestras marcas icónicas sean aún más atractivas, más fuertes y competitivas”.

El plan prevé reducir el número de modelos en alrededor de 50%. La empresa indicó que tenía un exceso de capacidad de producción de 500.000 vehículos en Europa y que “no puede asegurarse una asignación competitiva de producción futura” a las plantas de Emden, Zwickau, Hanover y Neckarsulm, aunque se explorarán usos alternativos. El comunicado de la junta señaló que habría un “ajuste del número de empleados de alrededor de 50.000 puestos”, incluidos cargos directivos.

Reducir el número de modelos implicaría mayores volúmenes por modelo, lo que disminuiría los costos fijos.

El plan también contempla “estructuras de liderazgo más ágiles y líneas de decisión más cortas”.

El comunicado de prensa del jueves estuvo acompañado por una declaración de la principal representante de los empleados, Daniela Cavallo, quien sostuvo que el plan era “una necesidad para que nuestra empresa avance con éxito hacia la próxima década sin que las medidas asociadas recaigan únicamente del lado de los empleados”.

Cavallo había sido muy crítica del plan cuando se presentó hace poco. Los representantes de los trabajadores ocupan la mitad de los asientos en la junta, mientras que el gobierno de la región de Baja Sajonia, donde Volkswagen tiene su sede, cuenta con dos asientos.

El gobernador de Baja Sajonia, Olaf Lies, manifestó que la empresa enfrentaba desafíos “enormes” y que el plan representaba “un camino compartido hacia la transformación necesaria”.

Volkswagen, que cuenta con alrededor de 650.000 empleados, reportó una caída del 30% en las ganancias después de impuestos durante el primer semestre del año, ya que las ventas se vieron afectadas en China. Además de la marca principal Volkswagen, otras de sus marcas incluyen Audi, Skoda, Porsche y SEAT. __

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

Lindsay Clancy mira a su abogado, Kevin Reddington, mientras el jurado continúa deliberando en su juicio por asesinato en el Tribunal Superior en Plymouth, Massachusetts, el martes 1 de septiembre de 2026. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool)

Jurado no logra decisión unánime en el caso de la madre que asesinó a sus 3 hijos en Massachusetts

Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración America 250 el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo)

El secretario del Ejército Dan Driscoll renuncia tras 18 meses, dice la Casa Blanca

Destacados del día

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter