Conoce a Merlin, el pato habitual de las calles de Ciudad de México, ahora mascota del Mundial

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, sigue a Cristian Gómez al cruzar la calle en la Ciudad de México, el lunes 15 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

México celebraba su victoria en la inauguración del Mundial ante Sudáfrica el jueves cuando Merlin, un pato de 2 años vestido con los colores de la selección nacional, se convirtió en una inesperada sensación de internet y en la primera mascota no oficial del torneo.

Las imágenes de Merlin desfilando por Ciudad de México , con una camiseta de la selección mexicana —y calcetines— mientras miles de aficionados festejaban, se viralizaron rápidamente y acumularon millones de reproducciones en redes sociales. De la noche a la mañana, y como si fuera por la magia del famoso mago que inspiró su nombre, Merlin había cautivado las redes.

“Queremos ver a Merlin en el estadio”, escribió un usuario. “Este pato ya es un tesoro nacional”, manifestó otro. “Lo mejor del Mundial hasta ahora”, declaró un tercero.

En la Ciudad de México, sin embargo, Merlin ya era una especie de celebridad local.

El pato, una presencia habitual en ferias y eventos del histórico centro de la ciudad, acompaña con regularidad a su dueña, Carla Gómez, quien vende agua y refrescos desde un pequeño carrito cada fin de semana. En el camino, el animal provoca muchos chillidos de alegría, saludos cariñosos y entusiastas pedidos de transeúntes para tomarse una foto juntos.

“No nos gusta dejarlo solo en casa; nos gusta que esté con nosotros. Es nuestro bebé”, comentó Gómez. “Él es el bebé, el único heredero de todas mis pertenencias y ahora un ídolo”.

Llueva o haga sol, Merlin sigue a Gómez y a su hijo pequeño, Cristian, por algunos de los lugares más conocidos de la capital, entre ellos la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes y la plaza del Zócalo. El pato mantiene un vínculo especialmente estrecho con Cristian, para quien originalmente fue un regalo, y se convirtió en lo que Gómez describe como el compañero inseparable del niño.

“Merlin ya se había hecho famoso por vender agua embotellada”, contó Gómez, al recordar su sorpresa por el repentino salto a la fama de su mascota.

“Siempre está con nosotros; nunca imaginamos que se convertiría en semejante sensación”, añadió. “No lo esperábamos”.

Ahora, la familia espera que el famoso seguidor emplumado de México pueda seguir trayéndole suerte al país anfitrión, que organiza el Mundial por tercera vez tras haber albergado el torneo en 1970 y 1986, esta vez como coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

“México, estamos con ustedes”, expresó Gómez. “Y Merlin es su fan número 1”.

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FUENTE: AP