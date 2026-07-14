Cono vial escocés recibe bienvenida de dignatario en Boston tras amistad forjada en el Mundial

Laalcaldesa de Boston Michelle Wu (centro-izquierda) y la gobernadora de Massachusetts Maura Healey (centro-derecha) posan con hinchas escoceses durante una ceremonia en el Aeropuerto Internacional Logan, el martes 14 de julio de 2026 (AP Foto/Leah Willingham) AP

Quienes esperaban para darle la bienvenida incluían a diplomáticos, la gobernadora y la alcaldesa de Boston.

La llegada del “Cono de Boston” marcó el martes el capítulo más reciente en el inesperado idilio de la ciudad con el Ejército del Tartán de Escocia. La costumbre de ese grupo de aficionados, de colocar conos de tráfico sobre estatuas durante la participación del equipo en el Mundial , convirtió el mes pasado al sencillo objeto anaranjado en uno de los símbolos definitorios del torneo.

“Debo admitir que ésta es probablemente —sí, lo es— mi primera ceremonia oficial de bienvenida para un cono vial”, manifestó la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, en la Terminal E del aeropuerto, antes de estampar su firma en la pieza recibida. “Pero es un cono bastante especial, ¿no? Porque cuenta la historia de lo que pasó este verano. Lo que pasó en Boston, lo que pasó en Massachusetts.

“Y un agradecimiento especial a los escoceses por beberse toda la cerveza”, añadió entre risas. “Sí les prometo que, cuando regresen… nunca más nos quedaremos sin cerveza en Massachusetts”.

Durante la visita de los aficionados escoceses por el Mundial, los bares de Boston tuvieron dificultades para saciar la sed del Ejército del Tartán: algunos se quedaron sin cerveza y se apresuraron a conseguir entregas de emergencia.

Los aficionados transformaron partes de Boston en un puesto avanzado y extraoficial de Escocia, llenando el centro con gaitas y cánticos, mientras los conos de tráfico brotaban sobre algunos de los puntos más reconocibles de la ciudad: desde Samuel Adams frente a Faneuil Hall hasta Red Auerbach frente al TD Garden, el exalcalde Kevin White cerca de Quincy Market e incluso las queridas estatuas de Make Way for Ducklings en el Public Garden.

“Aún hay algunos conos de tráfico encima de nuestras estatuas más importantes”, bromeó la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, el martes, al recordar cómo Boston se había “convertido extraoficialmente en Nueva Escocia”.

El cono conmemorativo oficial, decorado con ilustraciones que celebran a Boston y a Escocia y el lema “No Boston, No Party” (sin Boston no hay fiesta), pasará la próxima semana visitando lugares emblemáticos de Massachusetts a fin de recaudar fondos para organizaciones benéficas de salud mental antes de regresar a casa, a Escocia.

La tradición se remonta a Glasgow, donde colocar conos anaranjados sobre estatuas públicas comenzó como una broma nocturna en la década de 1980, antes de evolucionar hasta convertirse en un símbolo extraoficial del humor irreverente del país. El ejemplo más conocido es la estatua del duque de Wellington en el centro de la ciudad, donde el cono se ha vuelto tan icónico que los repetidos intentos de retirarlo han encontrado oposición pública.

“En realidad es una broma interna que se ha ido demasiado lejos”, comentó uno de los escoltas escoceses del cono, Danny Campbell, riéndose mientras permanecía de pie junto al cono, vistiendo una falda escocesa. “Pero no, no es una broma. Esto es una metáfora de la vida”.

Campbell señaló que la gente puede quedar absorbida por “ir a nuestros trabajos y cocinar salchichas y todo ese tipo de cosas serias que los adultos tienen que hacer” y perder de vista lo que importa.

“Eso es lo que representaron nuestros compatriotas cuando vinieron aquí”, expresó, al hablar de la estancia de los aficionados escoceses en Boston. “Dejaron mejillas y estómagos adoloridos de tanto reír, limpiaron lo que ensuciaron, difundieron alegría y estas personas se unieron con humor y construyeron relaciones entre sí.

“Esto no es solo un cono tonto. Significa amor. Significa amor, y ese es el sentido de todo”.

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FUENTE: AP