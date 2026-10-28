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CONMEBOL desestima queja de Flamengo contra Estudiantes por Rojo en semifinal de la Libertadores

BUENOS AIRES (AP) — La CONMEBOL rechazó el miércoles un reclamo de Flamengo contra Estudiantes La Plata por la supuesta alineación indebida del defensor Marcos Rojo en la reciente semifinal de la Copa Libertadores.

El defensor Marcos Rojo, primero de la izquierda, celebra junto a sus compañeros de Estudiantes la victoria en tanda de penales contra Flamengo en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, jueves Oct. 22, 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El defensor Marcos Rojo, primero de la izquierda, celebra junto a sus compañeros de Estudiantes la victoria en tanda de penales contra Flamengo en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, jueves Oct. 22, 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

La resolución echa por tierra el intento del gigante brasileño —y vigente campeón del torneo— para que se le diera por ganada la serie. En el campo de juego, Estudiantes se impuso por 3-2 en un tanda de penales la semana pasada y se clasificó a la final del certamen continental que disputará contra Palmeiras, otro club de Brasil, en el estadio Centenario de Montevideo el 28 de noviembre.

El organismo rector del fútbol sudamericano informó en un comunicado que su comisión disciplinaria resolvió “rechazar íntegramente" la protesta presentada por Flamengo "con relación a la supuesta alineación indebida del jugador Marcos Rojo de Estudiantes La Plata en el partido disputado el 22 de octubre de 2026”.

Flamengo había fundamentado su queja en que la propia CONMEBOL no había autorizado la inscripción de Rojo en el plantel del Pincha para la disputa de la Libertadores debido a que su contratación procedente de Racing Club se había dado fuera de los plazos reglamentarios.

El club argentino apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que le concedió a Rojo una autorización provisoria para jugar el partido de vuelta de la serie ante Flamengo hasta tanto se pronuncie definitivamente.

Estudiantes, que buscará conquistar la quinta Libertadores de su historia, celebró la decisión en sus redes sociales: “¡Nos vemos el 28, familia!”.

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