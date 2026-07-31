Conmebol abre consultas sobre plan de Infantino de vender ingresos del Mundial

Flanqueado por el líder de la FIFA Gianni Infantino y la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump entrega a Lionel Messi su medalla de subcampeón tras la final de la Copa del Mundo ante España, el domingo 19 de julio de 2026 (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El organismo que rige el fútbol sudamericano expresó en un comunicado que ha citado a sus diez miembros, entre ellos las potencias futbolísticas Brasil y Argentina, para un proceso de consultas acerca del proyecto, al tiempo que ha solicitado a la FIFA “información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto”, conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE) .

“Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero”, manifestó la Conmebol. “Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”.

Luego de que el ostentoso plan salió a la luz, Infantino fijó para septiembre el plazo para que las asociaciones de fútbol acepten ofertas únicas de 20 millones de dólares como parte de su proyecto para vender parte del Mundial a inversores privados.

Encabezada por el paraguayo Alejandro Domínguez, uno de los principales aliados de Infantino, la Conmebol destacó que “continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración”.

Su postura más moderada contrasta con las férreas críticas de pesos pesados del fútbol global agrupados en la UEFA, rector del fútbol europeo y cuyas 55 federaciones anunciaron un boicot a todas las competencias de la FIFA si el proyecto sigue adelante.

Una posición similar adoptó la CONCACAF, que aglutina a 41 miembros de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe , que rechazó la oferta de Infantino tras una reunión de emergencia la víspera, donde las federaciones “expresaron su profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a la propuesta”.

Las críticas han ido en ascenso y este viernes el fútbol asiático se sumó a la controversia, que parece poner contra las cuerdas a Infantino y el organismo rector del fútbol global.

La Confederación Asiática de Fútbol, que con 47 miembros ha sido una aliada clave durante los once años de presidencia de Infantino, se opuso al plan de los inversionistas y dijo que la FIFA debe revisar con urgencia su estilo de gestión.

El círculo más cercano de Infantino no se quedó exento y el principal asesor del mandamás del fútbol mundial renunció hoy por considerar como “un mal negocio para el fútbol” el plan de crear una filial comercial respaldada por Joshua Kushner, cuyo hermano Jared es yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

“Yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación del Mundial”, manifestó Carlos Cordeiro, exbanquero de Goldman Sachs y asesor principal de Infantino, en un comunicado en el que formalizó su renuncia, apenas unas horas después de que la FIFA insistió en otra declaración escrita que “nadie está vendiendo el fútbol”.

Además de la Conmebol, y antes de conocer las decisiones adoptadas por sus pares intercontinentales, las confederaciones de África, con 54 miembros, y Oceanía, con 11, informaron que sostendrán reuniones en los próximos días con los respectivos países integrantes para revisar y evaluar la iniciativa.

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FUENTE: AP