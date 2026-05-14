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Congreso reforma el Código Electoral y asigna seis diputados a salvadoreños que viven en el exterior

SAN SALVADOR (AP) — El Congreso de El Salvador, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, reformó el jueves la norma electoral en un esfuerzo para darle representatividad en el Poder Legislativo a los votantes del país que residen en el extranjero.

La reforma, aprobada por la mayoría oficialista, crea una nueva circunscripción electoral que permitirá que los salvadoreños en el exterior puedan elegir a seis legisladores que los representarán en el Congreso unicameral de 60 escaños y que serán asignados únicamente de los departamentos de San Salvador y La Libertad.

Mientras el diputado oficialista Raúl Chamagua elogió la reforma por considerarla como un avance democrático, la opositora Marcela Villatoro se expresó en desacuerdo alegando que hay una gran disparidad en la distribución donde se le quita cinco diputados a San Salvador y uno a la Libertad. San Salvador tenía 16 diputados y ahora con la reforma serán 11, mientras que La Libertad de siete queda con seis.

Villatoro fue electa diputada por el Departamento de San Salvador y su compañero Francisco Lira por el departamento de La Libertad.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, criticó que el partido oficialista cambie nuevamente las reglas de la competencia electoral y recordó que, sin justificaciones técnicas, también cambió las reglas de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024.

Más de 960.000 salvadoreños que residen en el extranjero están facultados para sufragar, según estadísticas electorales.

En la misma sesión plenaria, el Congreso ratificó la reforma que elimina la potestad que tienen los partidos políticos para proponer ternas de candidatos en la elección de tres de los cinco magistrados del principal órgano electoral.

En lugar de ese procedimiento, se realizará una convocatoria pública para que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de ley pueda postularse para el cargo. Los dos magistrados restantes seguirán siendo electos a propuesta de la Corte Suprema de justicia.

FUENTE: AP

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