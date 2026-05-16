Congoleños reportan entierros constantes mientras muertes por nuevo brote de ébola llegan a 80

Vista general de Bunia, donde se ha confirmado un brote de ébola, en la provincia de Ituri, República Democrática de Congo, el 15 de mayo de 2026. (AP Foto) AP

Mientras, reporteros de The Associated Press en Bunia, la capital de Ituri, entrevistaron a residentes que relataron sus temores y los entierros constantes.

“Todos los días muere gente... y esto ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente una semana. En un solo día, enterramos a dos, tres o incluso a más personas”, contó Jean Marc Asimwe, residente en la ciudad. “En este momento, no sabemos realmente qué tipo de enfermedad es”.

El ministro congoleño de Salud, Samuel-Roger Kamba, apuntó el viernes por la noche que se habían registrado ocho casos confirmados por laboratorio, incluyendo cuatro muertos.

Los resultados de las pruebas confirmaron el virus de Bundibugyo, una variante de la enfermedad que ha tenido menos presencia en brotes anteriores en el país. Este es el 17º brote en Congo desde que el ébola apareció por primera vez en el país en 1976.

El ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es rara, pero grave y a menudo mortal.

El presunto paciente cero en el último brote es una enfermera que murió en un hospital de Bunia, indicó Kamba. El caso se remonta a hace tres semanas, al 24 de abril. agregó.

No dijo si se analizaron muestras de la enfermera, pero comentó que la persona presentó síntomas compatibles con el ébola.

Congo, un país grande con desafíos logísticos

República Democrática del Congo tiene experiencia en el manejo de brotes de ébola, pero a menudo enfrenta desafíos logísticos para llevar expertos y suministros hasta las regiones afectadas.

Al ser el segundo país más grande de África por superficie, sus provincias están lejos y en la mayoría hay conflictos. Ituri, por ejemplo, está a unos 1.000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinsasa, y está devastada por la violencia de milicianos respaldados por Estado Islámico.

Hasta ahora, la enfermedad se ha confirmado en tres zonas sanitarias de la provincia de Ituri, incluida la capital, Bunia, así como en Rwampara y Mongwalu, donde se concentra el brote.

Solo se han analizado 13 muestras de sangre en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica, de las cuales ocho dieron positivo a la cepa de Bundibugyo. Las cinco restantes no pudieron analizarse debido al volumen insuficiente de muestras, indicó el ministro de Salud.

En Bunia, la situación parece normal

En Bunia, la principal ciudad de Ituri, los negocios y las actividades habituales en zonas públicas parecían transcurrir con normalidad el viernes.

Una residente, Adeline Awekonimungu, dijo que espera que el brote se contenga rápidamente. “Mi recomendación es que el gobierno se tome este asunto en serio y que se haga cargo de los hospitales para que este asunto pueda ponerse bajo control”, manifestó.

Uganda también ha confirmado un caso de ébola que, según las autoridades, fue “importado” desde el país vecino. La persona murió en un hospital de la capital, Kampala.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África habían dicho que les preocupa el riesgo de una mayor propagación debido a la proximidad de las zonas afectadas con Uganda y Sudán del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP