americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Congoleños reportan entierros constantes mientras muertes por nuevo brote de ébola llegan a 80

ITURI, República Democrática del Congo (AP) — Un nuevo brote de ébola ha causado al menos 80 muertes en Ituri, una provincia del este de República Democrática del Congo, informaron las autoridades, mientras trabajadores sanitarios se apresuraban el sábado a intensificar las pruebas de detección y el rastreo de contactos para contener la enfermedad. El brote se confirmó el viernes, con 65 decesos y 246 casos sospechosos.

Vista general de Bunia, donde se ha confirmado un brote de ébola, en la provincia de Ituri, República Democrática de Congo, el 15 de mayo de 2026. (AP Foto)
Vista general de Bunia, donde se ha confirmado un brote de ébola, en la provincia de Ituri, República Democrática de Congo, el 15 de mayo de 2026. (AP Foto) AP

Mientras, reporteros de The Associated Press en Bunia, la capital de Ituri, entrevistaron a residentes que relataron sus temores y los entierros constantes.

“Todos los días muere gente... y esto ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente una semana. En un solo día, enterramos a dos, tres o incluso a más personas”, contó Jean Marc Asimwe, residente en la ciudad. “En este momento, no sabemos realmente qué tipo de enfermedad es”.

El ministro congoleño de Salud, Samuel-Roger Kamba, apuntó el viernes por la noche que se habían registrado ocho casos confirmados por laboratorio, incluyendo cuatro muertos.

Los resultados de las pruebas confirmaron el virus de Bundibugyo, una variante de la enfermedad que ha tenido menos presencia en brotes anteriores en el país. Este es el 17º brote en Congo desde que el ébola apareció por primera vez en el país en 1976.

El ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es rara, pero grave y a menudo mortal.

El presunto paciente cero en el último brote es una enfermera que murió en un hospital de Bunia, indicó Kamba. El caso se remonta a hace tres semanas, al 24 de abril. agregó.

No dijo si se analizaron muestras de la enfermera, pero comentó que la persona presentó síntomas compatibles con el ébola.

Congo, un país grande con desafíos logísticos

República Democrática del Congo tiene experiencia en el manejo de brotes de ébola, pero a menudo enfrenta desafíos logísticos para llevar expertos y suministros hasta las regiones afectadas.

Al ser el segundo país más grande de África por superficie, sus provincias están lejos y en la mayoría hay conflictos. Ituri, por ejemplo, está a unos 1.000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinsasa, y está devastada por la violencia de milicianos respaldados por Estado Islámico.

Hasta ahora, la enfermedad se ha confirmado en tres zonas sanitarias de la provincia de Ituri, incluida la capital, Bunia, así como en Rwampara y Mongwalu, donde se concentra el brote.

Solo se han analizado 13 muestras de sangre en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica, de las cuales ocho dieron positivo a la cepa de Bundibugyo. Las cinco restantes no pudieron analizarse debido al volumen insuficiente de muestras, indicó el ministro de Salud.

En Bunia, la situación parece normal

En Bunia, la principal ciudad de Ituri, los negocios y las actividades habituales en zonas públicas parecían transcurrir con normalidad el viernes.

Una residente, Adeline Awekonimungu, dijo que espera que el brote se contenga rápidamente. “Mi recomendación es que el gobierno se tome este asunto en serio y que se haga cargo de los hospitales para que este asunto pueda ponerse bajo control”, manifestó.

Uganda también ha confirmado un caso de ébola que, según las autoridades, fue “importado” desde el país vecino. La persona murió en un hospital de la capital, Kampala.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África habían dicho que les preocupa el riesgo de una mayor propagación debido a la proximidad de las zonas afectadas con Uganda y Sudán del Sur.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter